Κύπρος: Bίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της άγριας συμπλοκής με τσεκούρια και σιδερολοστούς

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κύπρο η αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε έξω από ξενοδοχείο, μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση, στη Λάρνακα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το philenews, ομάδα ατόμων, οπλισμένων με σιδερολοστούς και τσεκούρια, συγκρούστηκε βίαια, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ σημειώθηκαν και πυροβολισμοί. Στο Νοσοκομείο εντοπίστηκε ένας τραυματίας, ενώ η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον άλλους τρεις.
Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, ανέφερε ότι στη σκηνή εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ των εμπλεκομένων φέρεται να είναι γνωστό πρόσωπο της περιοχής, ενώ η Αστυνομία προχωρά σε ταυτοποίηση και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.
