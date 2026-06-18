Κύπρος: Ισραηλινός τουρίστας μαχαίρωσε τρεις Κύπριους μετά από λογομαχία - Σοβαρά τραυματίας ο ένας

Σάλος έχει προκληθεί στην Κύπρο μετά από περιστατικό κατά το οποίο ένας Ισραηλινός τουρίστας έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τρεις Κύπριους πολίτες, αφού είχε προηγηθεί λογομαχία και διαπληκτισμός μεταξύ τους.

Όπως ενημερώνει το Phile News, οι δύο Ισραηλινοί είχαν, γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6), στην Αγία Νάπα, έντονη λογομαχία που κατέληξε σε διαπληκτισμό με έναν Κύπριο 41 ετών.

«Αντεροβγάλτης» Ισραηλινός τουρίστας

Ακολούθως έσπευσαν στο σημείο δύο φρουροί ασφαλείας με στόχο, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει η Αστυνομία, να σταματήσουν τον καβγά και να προστατεύσουν τον 41χρονο τον οποίο γνώριζαν.

Έπειτα άγνωστο υπό ποιες συνθήκες ο 21χρονος Ισραηλινός, που ήταν σε κατάσταση αλλοφροσύνης, έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε με αυτό και τους τρεις.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Αμμοχώστου έχουν εντοπίσει το μαχαίρι και επί του παρόντος εξετάζουν υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, με σκοπό να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε του καβγά στην οδό Λουκά.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παράλληλα ο 22χρονος φρουρός που μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Οι άλλοι δύο τραυματίες, 25 και 41 ετών, πήραν εξιτήριο.

Ακόμα, ένας 22χρονος Ισραηλινός, φίλος του δράστη, ο οποίος φέρεται να ενεπλάκη στον καβγά, που προηγήθηκε του τραυματισμού, τέθηκε υπό επταήμερη κράτηση.

Οι δύο Ισραηλινοί αναμένεται να ανακριθούν, ενώ καταθέσεις θα ληφθούν και από τους τραυματίες, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους. Σε αυτό το στάδιο λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που βρίσκονταν την ώρα του καβγά στην περιοχή.