Κύπρος: Οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση κινδύνου - Πώς θα βρούν τα καταφύγια οι πολίτες

Το χτύπημα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, γέννησε την ανάγκη για πρόληψη και έγκαιρη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας στην περιοχή.

Το Κυπριακό Υπουργείο Εσωτερικών παρουσίασε μεταξύ άλλων, το «Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης, και παρέθεσε όλα όσα θ απρέπει να περιλαμβάνει προκειμένου να προφυλαχτούν οι κάτοικοι.

🎒 Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης



Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. pic.twitter.com/BOc3T3hHZz — Υπουργείο Εσωτερικών (@MinInteriorCY) March 3, 2026

Παράλληλα, αναφορικά με το πώς θα ενημερωθούν οι κάτοικοι για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε ότι θα ηχήσουν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα δοθούν οδηγίες στους πολίτες, για να καταφύγουν σε καταφύγια/προσωρινούς χώρους προστασίας.

Οι σειρήνες της Πολιτικής Άμυνας αποτελούν μέσο άμεσης προειδοποίησης του πληθυσμού σε περιπτώσεις σοβαρού ή/και γενικευμένου κινδύνου. Στόχος είναι η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και η ενεργοποίησή τους, ώστε να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Η Πολιτική Άμυνα διαθέτει εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στο Τμήμα Συνοικιοφυλακής, το οποίο περιπολεί στις επηρεαζόμενες περιοχές και κατευθύνει τους πολίτες.

Πότε ενεργοποιούνται σειρήνες

Οι σειρήνες ενεργοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές, όταν υπάρχει άμεσος ή επικείμενος κίνδυνος που απαιτεί μαζική και γρήγορη ενημέρωση.

Τα βασικά σήματα των σειρήνων είναι:

Έναρξη Συναγερμού: Διακυμαινόμενος ήχος

Διακυμαινόμενος ήχος Σημαίνει : Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και πρέπει να λάβω άμεσα μέτρα προστασίας. Παραμένω ψύχραιμος και ενημερώνομαι από επίσημες πηγές.

: Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και πρέπει να λάβω άμεσα μέτρα προστασίας. Παραμένω ψύχραιμος και ενημερώνομαι από επίσημες πηγές. Λήξη Συναγερμού : Σταθερός, συνεχόμενος ήχος

: Σταθερός, συνεχόμενος ήχος Σημαίνει: Ο άμεσος κίνδυνος έχει παρέλθει. Παραμένω προσεκτικός και συνεχίζω να ενημερώνομαι.

Διαβάστε επίσης: LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν

Αν ακούσω σειρήνα:

Παραμένω ψύχραιμος και δεν πανικοβάλλομαι.

Ενημερώνομαι από έγκυρες πηγές, όπως το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση και τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας των αρμόδιων Αρχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν διαδίδω φήμες ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Προετοιμάζομαι για μετακίνηση σε ασφαλές σημείο ή καταφύγιο, αν δοθεί οδηγία, και δεν μετακινούμαι άσκοπα.

Ακολουθώ τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας και των άλλων αρμόδιων Αρχών.

Κύπρος: Πώς μπροώ να βρω πού έχει καταφύγιο

Τα καταφύγια Πολιτικής Άμυνας προσφέρουν προστασία από εκρήξεις, θραύσματα και άλλους κινδύνους. Η διαμονή στα καταφύγια είναι ολιγόωρη, μέχρι να παρέλθει ο κίνδυνος.

Γνωρίζω εκ των προτέρων πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας μου, μέσω της εφαρμογής SafeCY ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας στα τηλέφωνα 22 403 451 ή 22 403 452.

Μετακινούμαι στο καταφύγιο με τάξη και χωρίς πανικό.

Ακολουθώ τις οδηγίες των υπευθύνων και δεν εγκαταλείπω το καταφύγιο χωρίς οδηγία από τις αρμόδιες Αρχές.

Διαβάστε επίσης: Αχμάντ Βαχιντί: Καταζητούμενος από την Ιντερπόλ ο νέος αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης

Αν χρειαστεί να μετακινηθώ σε καταφύγιο, παίρνω μαζί μου:

Ταυτότητα ή βασικά έγγραφα.

Λίγα χρήματα.

Νερό, ξηρά τροφή και παιδικές τροφές, αν έχω παιδιά.

Προμήθειες πρώτων βοηθειών.

Φάρμακα πρώτης ανάγκης ή και φάρμακα που λαμβάνω στο πλαίσιο φαρμακευτικής αγωγής.

αγωγής. Φακό, μικρό φορητό ραδιόφωνο και μπαταρίες.

Παράλληλα, το Υπουργείο σημειώνει ότι αν δεν υπάρχουν καταφύγια στην εκάστοτε περιοχή τότε ο πολίτης πρέπει να ακολουθήσει τα εξής έτρα αυτοπροστασίας:

Εντοπίζω χώρο μέσα στο σπίτι ή τον χώρο εργασίας μου, μακριά από παράθυρα, πόρτες και τζάμια.

Έχω μαζί μου φορητό ραδιόφωνο, φανάρι και είδη πρώτης ανάγκης, όπως νερό, ξηρά τροφή, φάρμακα και κιβώτιο πρώτων βοηθειών (παρατίθεται πιο κάτω ενημερωτικό φυλλάδιο με το σακίδιο έκτακτης ανάγκης).

Σε περίπτωση συναγερμού, πέφτω μπρούμυτα, καλύπτοντας το κεφάλι με τα χέρια.

Αν βρίσκομαι σε εξωτερικό χώρο, πέφτω μπρούμυτα, καλύπτοντας το κεφάλι με τα χέρια κατά προτίμηση σε χαράδρα, χαντάκι ή λάκκο, αν υπάρχει κοντά.

Παραμένω ψύχραιμος και ακολουθώ τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.