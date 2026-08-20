Κύπρος: Ομάδα δέκα ατόμων επιτέθηκαν σε διανομείς - Πέντε τραυματίες και μια σύλληψη

Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην Κύπρο, που οδήγησε τις Αρχές στη σύλληψη ενός 35χρονου το βράδυ της Τετάρτης, για άγρια επίθεση σε βάρος διανομέων, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον Μούτταλο, στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 35χρονος πρόκειται να περάσει το κατώφλι του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου θα ζητηθεί η έκδοση διατάγματος κράτησής του. Την ίδια ώρα, οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές αναζητούν και άλλα πρόσωπα που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Το χρονικό της επίθεσης

Όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 8:40 το βράδυ της Τρίτης, όταν 26χρονος διανομέας βρέθηκε σε περιοχή του Μούτταλου ώστε να παραδώσει παραγγελία φαγητού.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, όταν έφτασε άγνωστος άνδρας, ο οποίος φέρεται να συνοδευόταν από άλλα τρία πρόσωπα, αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο της παραγγελίας και στη συνέχεια επιτέθηκε στον διανομέα, ρίχνοντας πέτρα προς το μέρος του.

Ο 26χρονος ενημέρωσε συναδέλφους του, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή. Λίγο αργότερα, στο σημείο φέρεται να συγκεντρώθηκαν περίπου δέκα άγνωστοι άνδρες, ορισμένοι από τους οποίους φαίνεται να κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα.

Ακολούθησε επίθεση εναντίον των διανομέων, ενώ οι δράστες φέρονται να τους επιτέθηκαν και να προκάλεσαν ζημιές στις μοτοσικλέτες τους, ρίχνοντας ορισμένες από αυτές στο έδαφος.

Τραυματίστηκαν συνολικά πέντε διανομείς

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν τέσσερα από τα άγνωστα πρόσωπα επιβιβάστηκαν σε όχημα και κατευθύνθηκαν προς τον Μούτταλο. Εκεί εντόπισαν 22χρονο διανομέα, ο οποίος μόλις είχε ολοκληρώσει παράδοση παραγγελίας.

Τρεις από τους άγνωστους εξήλθαν από το όχημα και επιτέθηκαν στον 22χρονο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, του απέσπασαν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο, προτού τραπούν σε φυγή.

Τα επεισόδια είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε διανομείς. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου εξετάστηκαν από τον επί καθήκοντι ιατρό. Οι εξετάσεις κατέδειξαν ότι έφεραν διάφορες κακώσεις. Τέσσερις από τους τραυματίες έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας παρέμεινε στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνα, διερευνώντας αδικήματα που αφορούν ληστεία, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, οχλαγωγία, παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού όπλου, κοινή επίθεση και κακόβουλη ζημιά.

Η σύλληψη του 35χρονου αποτελεί σημαντική εξέλιξη στις έρευνες, ωστόσο η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις εξετάσεις για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα επεισόδια