Κύπρος: Πολίτης «βόλταρε» σε κλούβα με κατάδικους...κατά λάθος - Το κατάλαβαν έξω από το Εφετείο

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κύπρο, όταν ένας πολίτης που είχε επισκεφθεί τις φυλακές... βόλταρε με τους κατάδικους, με υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί, κατά τη διαδικασία για να ξεκινήσει η μεταφορά, φώναζαν να βιαστούν οι κατάδικοι που θα πήγαιναν στο Εφετείο για υποθέσεις τους. Ο πολίτες «μέσα στην αναμπουμπούλα» δεν κατάλαβε και ανέβηκε στο όχημα.

Σύμφωνα με τους Cyprus Times,πριν φτάσουν στα Δικαστήρια, άρχισαν να μετρούν τους παρευρισκόμενους και εκεί διαπίστωσαν ότι είχαν έναν παραπάνω.

Επίσης ο πολίτης δεν φορούσε χειροπέδες και κρατούσε πλαστική σακούλα. Όταν τον ρώτησαν πως βρέθηκε εκεί τους απάντησε πως τους άκουσαε να φωνάζουν «επιβιβαστείτε» και ανέβηκε χωρίς να καταλάβει τι γινόταν.