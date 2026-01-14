Κύπρος: Τι εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο του Ρώσου διπλωμάτη - Οι «θεωρίες συνωμοσίας» γύρω από την υπόθεση

Πρωταγωνιστεί διεθνώς η Κύπρος στα ΜΜΕ τις τελευταίες μέρες καθώς, πέρα από το περιβόητο βίντεο που εμπλέκει τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη το οποίο φέρεται να αφήνει υπόνοιες για αδιαφανείς διαδικασίες, τις αρχές έχει απασχολήσει και η υπόθεση θανάτου Ρώσου διπλωμάτη στη νησιωτική χώρα.

Μάλιστα, κάνουν λόγο για «μη φυσιολογικό θάνατο». «Το περιστατικό στην πρεσβεία αντιμετωπίζεται ως μη φυσιολογικός θάνατος, διότι φαίνεται, με βάση τη νεκροψία, ότι πρόκειται για αυτοκτονία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυπριακής αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος.

Η ρωσική πρεσβεία αρνήθηκε να παραδώσει στις κυπριακές αρχές το σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να έγραψε ο εκλιπών διπλωμάτης Αλεξέι Πάνοφ, 41 ετών, και δεν επέτρεψε την πρόσβαση στον τόπο του εγκλήματος. Αντί γι’ αυτό, η αστυνομία αναγκάστηκε να ανασύρει το σώμα από την αυλή του διπλωματικού συγκροτήματος. «Ζητήσαμε άδεια για είσοδο στην πρεσβεία αλλά μας αρνήθηκαν», είπε ο Βύρωνος.

Σε ανάρτηση στο Facebook, η αποστολή ταυτοποίησε «τον υπάλληλο» ως Α.Β. Πάνοφ, αναφέροντας ότι «πέθανε» στις 8 Ιανουαρίου.

«Ο θάνατός του αποτελεί βαθιά προσωπική τραγωδία για την οικογένεια και τους φίλους του», ανέφερε η ανάρτηση. «Η οικογένεια του εκλιπόντος έλαβε όλη την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη».

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Πάνοφ υπηρέτησε ως αξιωματικός στην στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Μόσχας, την GRU, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από καλά πληροφορημένους Κύπριους κύκλους. Ενώ βρισκόταν στην Κύπρο, εποπτευε τη συντήρηση της πρεσβείας και τη διαχείριση κατασκοπικού εξοπλισμού, είπε ο Χμελνίτσκι στο κανάλι Telegram Echo. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ήθελε να αποστατήσει, πρόσθεσε.

Το μυστήριο και η σύμπτωση μετά τον θάνατο του Ρώσου διπλωμάτη

Ο θάνατος του Ρώσου διπλωμάτη, συνέβη εντός 24 ωρών από την αναφορά ότι ο Βλαντισλάβ Μπάουμγερτνερ, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ρωσικής εταιρείας υπερφωσφορικών Uralkali, αγνοείται στην Κύπρο.

Μέχρι την Τρίτη, η έρευνα για τον Μπάουμγερτνερ, 56 ετών, είχε επεκταθεί για να περιλάβει προσωπικό από τις βρετανικές κυριαρχικές βάσεις. Ο ολιγάρχης, που ζούσε μόνος στο νησί, εθεάθη τελευταία φορά στη Λεμεσό, πόλη που προτιμούν οι Ρώσοι υπήκοοι, όπου διατηρούσε κατοικία. Η Κύπρος αποτελεί εδώ και καιρό καταφύγιο για πλούσιους Ρώσους, με την παρουσία τους να έχει δώσει στη χώρα το παρατσούκλι «Μόσχα της Μεσογείου».

Ο Βύρων Βύρωνος, εκπρόσωπος της αστυνομίας, δήλωσε: «Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του Ρώσου επιχειρηματία συνεχίζεται». Πρόσθεσε ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη σύνδεσης μεταξύ των δύο υποθέσεων».

Ένας δυτικός πρέσβης που εδρεύει στη Λευκωσία εμφανίστηκε σκεπτικός, λέγοντας: «Θα αφθονούν οι θεωρίες συνωμοσίας εδώ, αλλά δεν θα με εξέπληττε αν οι δύο υποθέσεις συνδέονται».

Σε ανάλογη γραμμή, ένας άλλος διπλωμάτης της ΕΕ είπε: «Δύο λέξεις μου έρχονται στο μυαλό. Μυστηριώδες και δυσοίωνο».