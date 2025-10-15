Λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου παραπάνω, και αυτή η γυναίκα στην Τουρκία θα είχε βρεθεί κάτω από τις γραμμές του τραμ, αν δεν ήταν η σωτήρια παρέμβαση ενός φύλακα «αγγέλου», που την τράβηξε πίσω.
Ένας φύλακας του προσωπικού ασφαλείας στην Καισάρεια έγινε διάσημος στη γείτονα την Τρίτη (14/10), για τη διάσωση που έχει καταγραφεί σε βίντεο, που μοιράστηκε το TRT.
Για κάποιον ακατάληπτο λόγο, η γυναίκα βλέπει το τραμ της απέναντι γραμμής, και αρχίζει αφηρημένη να κινείται προς αυτό, χωρίς να έχει δει τον αντίθετό του συρμό, που έρχεται κατά πάνω της.
Ενώ ο μηχανοδηγός έχει πέσει «ολόκληρος» επάνω στην κόρνα, ο σεκιουριτάς αντιλαμβάνεται τι πάει να γίνει και τραβά από το χέρι τη γυναίκα, με το τραμ να «ξυρίζει» σχεδόν την άκρη του ποδιού της.
- «Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.