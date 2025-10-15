Λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου παραπάνω, και αυτή η γυναίκα στην Τουρκία θα είχε βρεθεί κάτω από τις γραμμές του τραμ, αν δεν ήταν η σωτήρια παρέμβαση ενός φύλακα «αγγέλου», που την τράβηξε πίσω.

Ένας φύλακας του προσωπικού ασφαλείας στην Καισάρεια έγινε διάσημος στη γείτονα την Τρίτη (14/10), για τη διάσωση που έχει καταγραφεί σε βίντεο, που μοιράστηκε το TRT.

Για κάποιον ακατάληπτο λόγο, η γυναίκα βλέπει το τραμ της απέναντι γραμμής, και αρχίζει αφηρημένη να κινείται προς αυτό, χωρίς να έχει δει τον αντίθετό του συρμό, που έρχεται κατά πάνω της.

Ενώ ο μηχανοδηγός έχει πέσει «ολόκληρος» επάνω στην κόρνα, ο σεκιουριτάς αντιλαμβάνεται τι πάει να γίνει και τραβά από το χέρι τη γυναίκα, με το τραμ να «ξυρίζει» σχεδόν την άκρη του ποδιού της.

A security guard saves a woman from being hit by a tram in Türkiye’s Kayseri, after she failed to notice it approaching while wearing headphones on October 14 pic.twitter.com/4M9R98Q29B — TRT World (@trtworld) October 14, 2025