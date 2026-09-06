Λαβρόφ: «Έναρξη πραγματικού πολέμου» οι κατηγορίες της Γερμανίας για τα drone στη Λειψία

Αυστηρό τόνο χρησιμοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ως απάντηση στις καταγγελίες της Γερμανίας πως ευθύνεται η Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drones κατά του αεροδρομίου της Λειψίας/Χάλε.

«Ουσιαστικά, είναι η αρχή ενός πραγματικού πολέμου» επεσήμανε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, μέρες αφότου το Βερολίνο έδειξε «ευθέως» τη χώρα ως υπεύθυνη για το σοβαρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Λαβρόφ είπε ειδικότερα: «Το αεροδρόμιο της Λεψίας. Βρήκαν εκεί μερικά drone. Είπαν ότι ήταν ρωσικά και κανείς δεν μπήκε στον κόπο να το διερευνήσει. Αυτό είναι, ουσιαστικά, η αρχή ενός πραγματικού πολέμου».

Συνέχισε λέγοντας πως «έκλεισαν το γενικό προξενείο από τη Βόννη, ανακοίνωσαν ότι κατήγγειλαν τη συμφωνία. Το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο κλείνει. Θυμάμαι ότι πριν από την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ή πιο συγκεκριμένα του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, οι Γερμανοί έκλεισαν επίσης τις διπλωματικές τους αποστολές».

«Και όλες οι δηλώσεις του Μερτς (σ.σ. ο Γερμανός καγκελάριος) πως θα κάνει τη Γερμανία ευρωπαϊκό ηγέτη στη στρατιωτική ισχύ, τίθεται σε ισχύ» παρατήρησε ο Λαβρόφ, ο οποίος υπογράμμισε: «Ουσιαστικά, μας έχει κηρύξει πόλεμο».

«Και τα μαθήματα της ιστορίας δεν έχουν αφομοιωθεί καθόλου. Αποδεικνύεται ότι αυτές οι μεταστάσεις του ναζισμού αρχίζουν να διαπερνούν την ατμόσφαιρα. Πρόκειται για ένα επικίνδυνο φαινόμενο. Πιστεύω ότι η ρωσική ηγεσία θα εξαγάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα» κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.