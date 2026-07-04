Λαοθάλασσα στην Τεχεράνη: Σε λαϊκό προσκύνημα ο Χαμενεΐ ενώπιον 20 εκατομμυρίων πιστών

Σε λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη η σορός του Αλί Χαμενεΐ. Κλίμα οργής, συνθήματα εκδίκησης και αναμονή για 20 εκατομμύρια πιστούς.

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της σορού του 86χρονου Αλί Χαμενεΐ, του μακροβιότερου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το 1979.

Δεκάδες χιλιάδες μαυροντυμένοι πολίτες συρρέουν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο τέμενος Μεγάλη Μοσαλά, το οποίο έχει διακοσμηθεί με μαύρα πένθιμα λάβαρα και κόκκινες σημαίες, που αποτελούν σύμβολο εκδίκησης και μαρτυρίου. Το κλίμα είναι εξαιρετικά φορτισμένο, με το πλήθος να φωνάζει συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ αναρτήθηκε και πανό που καλούσε σε δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ.

Πάνω στο φέρετρο του αγιατολάχ έχει τοποθετηθεί το χαρακτηριστικό μαύρο τουρμπάνι του, ενώ δίπλα του εκτίθενται οι σοροί τεσσάρων στενών συγγενών του που σκοτώθηκαν στον ίδιο βομβαρδισμό, μεταξύ των οποίων η κόρη και η 14χρονη εγγονή του.

Την προηγούμενη ημέρα απέτισαν φόρο τιμής η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης. Αντίθετα, αισθητή είναι η απουσία από τις δημόσιες εμφανίσεις του γιου και διαδόχου του, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση και περιορίζεται στην έκδοση γραπτών ανακοινώσεων.

Οι ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι μόνο στην Τεχεράνη θα συμμετάσχουν 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός που αναμένεται να ξεπεράσει το ρεκόρ των 10 εκατομμυρίων στην κηδεία του ιδρυτή του καθεστώτος, Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1989. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τεράστια κοσμοσυρροή σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35°C, η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος έχει εγκαταστήσει πάνω από 400 σκηνές υποστήριξης και βυτιοφόρα με πόσιμο νερό σε κεντρικό πάρκο της πρωτεύουσας.

Οι αναβληθείσες λόγω του πολέμου επικήδειες τελετές σχεδιάστηκαν ως μια εξαήμερη μεγαλειώδης επίδειξη δύναμης του καθεστώτος. Το 24ωρο λαϊκό προσκύνημα και η πομπή στην Τεχεράνη θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη η σορός θα μεταφερθεί στην ιερή πόλη Κομ. Στη συνέχεια, το φέρετρο θα ταξιδέψει την Τετάρτη στο Ιράκ για προσκύνημα στις ιερές σιιτικές πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, με τον οριστικό ενταφιασμό του Αλί Χαμενεΐ να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του, την ιερή πόλη Μασχάντ.