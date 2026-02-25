«Λάθος απαγωγή» στην Αυστραλία: Πήραν παππού από το κρεβάτι του αλλά δεν ήταν ο στόχος - Νεκρό το θύμα

Ηλικιωμένος άνδρας απήχθη από το σπίτι του, στα προάστια του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και στη συνέχεια δολοφονήθηκε από τους απαγωγείς του. Όπως αποδείχθηκε, οι δράστες τον είχαν μπερδέψει με άλλο πρόσωπο.

Ο 85χρονος Κρις Μπαγκσαριάν, έμενε μόνος μετά τον θάνατο της συζύγου του και απήχθη από το κρεβάτι του το πρωινό της 13ης Φεβρουαρίου από δύο άτομα, που η αστυνομία πιστεύει ότι στόχευσαν σε άλλον άνδρα.

Επικεφαλής της έρευνας σημείωσε σήμερα, Τετάρτη (25/02), πως οι δράστες είχαν σκοπό να ζητήσουν λύτρα από την οικογένεια του θύματος τους, ωστόσο μετά τη σχετική συνέντευξη Τύπου που προχώρησε η αστυνομία μετά την απαγωγή, κατάλαβαν το λάθος τους.

Οι Αρχές τούς είχαν καλέσει να αφήσουν τον ηλικιωμένο σε ασφαλές σημείο, ωστόσο τον εγκατέλειψαν δεμένο σε εγκαταλελειμμένη τοποθεσία στα περίχωρα του Σίδνεϊ, περί τα 20 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.

Μέχρι να φτάσει η αστυνομία, ο 85χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Αναμένεται η νεκροτομή-νεκροψία για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του.

Η οικογένειά του κάνει λόγο για έναν «εξωπραγματικό εφιάλτη. Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε την απαγωγή και ότι η οικογένειά μας έχει μπλεχτεί σε κάτι που δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Ο Κρις είναι ένας αφοσιωμένος πατέρας, αδελφός, θείος και παππούς. Είναι βαθιά αγαπητός, ευγενικός και ο πιο ευγενικός άνθρωπος».

Παράλληλα, ζήτησε να βρεθούν και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

Μία ημέρα μετά τον εντοπισμό του σώματος του ηλικιωμένου, η αστυνομία εισέβαλε σε δύο οικήματα και συνέλαβε ισάριθμα άτομα. Γίνεται λόγος για έναν 29χρονο και έναν 24χρονο, που φαίνεται να συνδέονται με το περιστατικό. Για τη σύλληψή τους, κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη.

Οι Αρχές πιστεύουν πως στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και αναμένονται περαιτέρω έρευνες και, πιθανώς, συλλήψεις.