Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ «χτύπησαν» σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Tέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε ακόμη έναν αμερικανικό βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), καθώς συνεχίζεται η αμφιλεγόμενη εκστρατεία πληγμάτων εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να επιδίδονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, με τουλάχιστον 174 νεκρούς - εκ των οποίων 11 τις τελευταίες ημέρες.

Η SOUTHCOM ανέφερε μέσω X ότι στοχοποίησε σκάφος «επιδιδόμενο σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών» και πως «τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν», παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο που απαθανατίζει την καταστροφή του πλεούμενου.

On April 14, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/RH5ldx9tN0 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 14, 2026

Παρόμοια επιχείρηση είχε ήδη σκοτώσει δυο ανθρώπους προχθές Δευτέρα, ενώ άλλοι δυο βομβαρδισμοί σκότωσαν πέντε άνδρες το Σάββατο.

Η Ουάσιγκτον εξαπολύει από τον Σεπτέμβριο του 2025 αεροπορικές επιδρομές τον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά προς την αμερικανική αγορά - έχει χαρακτηρίσει πολλές συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις από πέρυσι.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε κάποια απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.