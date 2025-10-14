Le Marais: Για ψώνια στην πιο ανερχόμενη γειτονιά του Παρισιού

Η συνοικία Le Marais βρίσκεται ανάμεσα στο 3ο και 4ο διαμέρισμα του Παρισιού και εκτείνεται από την Place de la République ως τις όχθες του Σηκουάνα. Σήμερα, είναι μια από τις πιο γοητευτικές και ζωντανές γειτονιές της γαλλικής πρωτεύουσας, ιδανική για ψώνια και έξοδο όλες τις ώρες της ημέρας.
Το όνομα Le Marais στα ελληνικά μεταφράζεται ως έλος ή βάλτος και προήλθε από το γεγονός ότι παλαιότερα αποτελούσε υγροβιότοπο, προτού αναπτυχθεί σταδιακά σε μια περιοχή γεμάτη αρχοντικά σπίτια, στοές και κτίσματα του 17ου–18ου αιώνα.
