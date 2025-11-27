Le Soire: Μαρτυρία «καταπέλτης» εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο σκάνδαλο Qatargate

Δημοσίευμα «βόμβα» της Le Soire, εμπλέκει την πρώην Ευρωβουλεύτρια Εύα Καϊλή και έμμεσα και τον σύντροφό της, με το σκάνδαλο Qatargate.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε το δικαστήριο, η κυρία Καϊλή, ήταν παρούσα όταν προσφέρθηκε δωροδοκία για την αγορά του διαμερίσματος στο οποίο επρόκειτο να ζήσει με τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Η εισαγγελία θεωρεί αυτό ως ισχυρή ένδειξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το ζευγάρι αγωνίζεται ακούραστα, τόσο νομικά όσο και στα μέσα ενημέρωσης, για να διακηρύξει την αθωότητά του.

Από τη μία πλευρά, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο πρώην Ιταλός κοινοβουλευτικός βοηθός των ευρωβουλευτών Αντόνιο Παντσέρι και Αντρέα Κοτσολίνο -και οι δύο κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο Qatargate- αφού συνεργάστηκε με τους ερευνητές για αρκετούς μήνες (παρόλο που πάντα υποστήριζε την αθωότητα της συζύγου του), άλλαξε την ιστορία του το 2023 και τώρα ισχυρίζεται ότι η ομολογία του αποσπάστηκε υπό πίεση.

Από την άλλη, η Εύα Καϊλή, η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διακήρυττε πάντα την αθωότητά της για τις κατηγορίες διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος εναντίον της, παρά το βουνό μετρητών που βρέθηκε στην κατοχή της στις 9 Δεκεμβρίου 2022 και τα στοιχεία για την έντονη άσκηση πίεσης εκ μέρους του Εμιράτου του Κατάρ.

Μαζί, το ζευγάρι που ενσαρκώνει την υπόθεση Qatargate προώθησε μάλιστα αυτό το φθινόπωρο ένα βιβλίο που εκδόθηκε στην Ιταλία από δύο δημοσιογράφους της Corriere, με τίτλο «Η Αμαρτία της Εύας», το οποίο απηχεί την εκδοχή σύμφωνα με την οποία η νομική υπόθεση θα έπρεπε μάλλον να μετονομαστεί σε «Belgiangate».

Εύα Καϊλή: Οι δικηγόροι της αμφισβητούν την έρευνα

Στο νομικό μέτωπο, οι δικηγόροι των δύο κατηγορουμένων αμφισβήτησαν τις έρευνες που διεξήγαγε η ομοσπονδιακή εισαγγελία και οι διαδοχικοί ανακριτές σε διάφορα σημεία, με στόχο την απόρριψη όλων ή μέρους των ερευνητικών διαδικασιών.

Θα υποστηρίξουν την υπόθεσή τους τον Δεκέμβριο, κεκλεισμένων των θυρών, ενώπιον του τμήματος απαγγελίας κατηγοριών των Βρυξελλών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση της νομιμότητας της δικαστικής έρευνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Le Soir μπόρεσε να συμβουλευτεί τα τελικά συμπεράσματα της ομοσπονδιακής εισαγγελίας πριν από αυτή τη σημαντική ακρόαση. Και μέσα σε αυτές τις 73 σελίδες επιχειρημάτων από την εισαγγελία κρύβεται μια βόμβα για την υπεράσπιση της Εύας Καϊλή.

Τι είχε πει η Εύα Καϊλή για τα 900.000 ευρώ περιουσία

Έχει επανειλημμένα εξηγήσει την παρουσία σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά στο σπίτι της στις Βρυξέλλες με δύο παράγοντες: πρώτον, ένα μέρος αυτών μπορεί να ανήκε στον σύντροφό της, και εναπόκειται σε αυτόν να το εξηγήσει αυτό.

Αλλά πάνω απ' όλα, σύμφωνα με την εκδοχή του για τα γεγονότα, ο Αντόνιο Παντσέρι φέρεται να χρησιμοποίησε το διαμέρισμά του για να κρύψει κάποια από τα δικά του παράνομα κεφάλαια, καθώς ο πρώην προϊστάμενος του κ. Τζόρτζι δεν απολάμβανε πλέον βουλευτική ασυλία μετά το 2019, αφότου απολύθηκε από το αξίωμά του. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την Εύα Καϊλή, η οποία προστατευόταν από αυτήν την ασυλία από πιθανή έρευνα.



Όπως αποκάλυψαν η Le Soir και οι συνεργάτες της στο δίκτυο Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Συνεργασιών (EIC) ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι το ζευγάρι αγόρασε μέρος ενός διαμερίσματος στην οδό Rue Wiertz στο Ixelles με μετρητά. Συγκεκριμένα, 100.000 ευρώ σε μετρητά, εκτός από τα 650.000 ευρώ που δηλώθηκαν ενώπιον συμβολαιογράφου και μεταφέρθηκαν μεταξύ λογαριασμών. Ογδόντα χιλιάδες ευρώ βρέθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του πωλητή στη Γάνδη. Οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις φέρονται να δείχνουν ότι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι προσπάθησε να πείσει τον πωλητή να δεχτεί μια τέτοια μερική πληρωμή σε μετρητά.

Ο Sven Mary, ένας από τους δύο δικηγόρους της κυρίας Καϊλή, απάντησε στις ερωτήσεις του Le Soir με ένα email «όλο νόημα»: «Διασκεδάστε λίγο ακόμα… και πάνω απ’ όλα, απολαύστε το». Ο Pierre Monville, που εκπροσωπεί τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, δεν απάντησε.