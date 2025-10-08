Λεκορνί στο διάγγελμα: «Η Γαλλία θα έχει προϋπολογισμό μέχρι τέλος του έτους»

Η Γαλλία διανύει περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας, με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να απευθύνει διάγγελμα προς τους πολίτες σε μια προσπάθεια να τους καθησυχάσει και να δώσει διευκρινίσεις για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν προκαλέσει ανησυχία μετά την παραίτησή του.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί υπογράμμισε ότι η Γαλλία οφείλει να διαθέτει προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους, σημειώνοντας πως το ενδεχόμενο διάλυσης του κοινοβουλίου μοιάζει πλέον ολοένα και πιο απομακρυσμένο. Όπως εξήγησε, οι πρόσφατες συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα αποκάλυψαν μια γενική διάθεση συνεργασίας για την ψήφιση του προϋπολογισμού μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

«Αυτή η προθυμία δημιουργεί μια θετική δυναμική και μια σύγκλιση που καθιστούν τη διάλυση του κοινοβουλίου λιγότερο πιθανή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι όσοι υπουργοί υπηρέτησαν μόλις για λίγες ώρες δεν θα λάβουν καμία αποζημίωση αποχώρησης.

Αργότερα το βράδυ της Τετάρτης, ο Λεκορνί αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν προκειμένου να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των επαφών του με τα πολιτικά κόμματα.