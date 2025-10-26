Λεωφορείο έπεσε από γέφυρα στην Αργεντινή: Τουλάχιστον εννέα νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 29 τραυματίστηκαν στην επαρχία Μισιόνες της Αργεντινής όταν ένα λεωφορείο έπεσε από γέφυρα, αφού συγκρούστηκε με άλλο όχημα, σύμφωνα με το προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές.
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 4.30 το πρωί, τοπική ώρα, όταν το διώροφο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, κοντά στο χωριό Ομπέρα, που απέχει 1.000 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το λεωφορείο πήρε κλίση και έπεσε από τη γέφυρα στην κοίτη ενός ποταμού, σε βάθος αρκετών μέτρων.
Περισσότεροι από εκατό πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο τα ξημερώματα και χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από τα συντρίμμια του λεωφορείου.
- Έχει 25 μαγαζιά αλλά δηλωμένη μόνο μια μηχανή: Ερωτηματικά με τον ιδιοκτήτη του μπαρ στο Γκάζι
- Αριστεροχουντισμός και σοσιαλισμός: Μια... Ωδή στο Διονύση
- «Χθες έγινε μια τεράστια απρέπεια»: Ο Πέτρος Κωστόπουλος για την κηδεία Σαββόπουλου
- Αν το διαβάσεις, σε έχει ήδη βρει: O «Βασιλίσκος του Roko» και η τρομακτική προφητεία της AI
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.