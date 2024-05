«Λερωμένο μπλε φόρεμα»: Πού βρίσκεται σήμερα η Μόνικα Λεβίνσκι

Όλα ξεκίνησαν, το 1994, από τη δικαστική έρευνα του διορισμένου ως ανεξάρτητου ερευνητή Κένεθ Σταρ, για το σκάνδαλο της εταιρείας ακινήτων Whitewater. Σε αυτή την σκοτεινή πλευρά της αμερικάνικης πολιτικής ιστορίας, ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον κατηγορήθηκαν πως είχαν εμπλακεί - πριν την εκλογή του Κλίντον στην προεδρία των ΗΠΑ - ως εγγυητές σε «κόκκινο» δάνειο ύψους 300.000 δολαρίων.

Ο Κένεθ Σταρ | ΑP IMAGES

Η έρευνα του Κένεθ Στάρ σύντομα εντόπισε κι άλλα «λαυράκια»: Μυστηριώδεις απολύσεις υπαλλήλων που εργάζονταν στις ταξιδιωτικές μεταφορές του προέδρου των ΗΠΑ και σωρεία ακάλυπτων ταξιδιωτικών επιταγών, χρήση αρχείων του FBI χωρίς εξουσιοδότηση από άτομα του στενού κύκλου της οικογένειας Κλίντον, και μια φημολογούμενη σεξουαλική σχέση του πρόεδρου των ΗΠΑ με μια νεαρή ασκούμενη, ονόματι Μόνικα Λεβίνσκι. Η αποκάλυψη αυτή προήλθε από την απομαγνητοφώνηση κασετών της δικηγόρου Πολα Τζόοουνς, η οποία είχε μηνύσει τον Μπιλ Κλίντον για σεξουαλική παρενόχληση. Στις κασέτες ακουγόταν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δεχτεί στοματικό σεξ από τη Λεβίνσκι, Τον Ιανουάριο του 1998, ο Κλίντον υπεβλήθηκε σε ένορκη δικαστική εξέταση, κατά την οποία αρνήθηκε πάσης φύσεως ερωτικές επαφές με την Μόνικα Λεβίνσκι, ενώ αντίστοιχα έπραξε και για τις κατηγορίες που αφορούσαν την Πόλα Τζόουνς.

Πως όμως εμφανίστηκε η Μόνικα Λεβίνσκι στην επικαιρότητα; Όλα ξεκίνησαν τον Μάρτιο-Απρίλιο του 1997, όταν η υπάλληλος του Λευκού Οίκου και φίλη της Μόνικα, Λίντα Τριπ, ξεκίνησε να την ρωτάει για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον Κλίντον. Εκείνη μίλησε, με λεπτομέρειες «γαργαλιστικές, που αφορούσαν ένα μπλε φόρεμα λερωμένο με σπέρμα και σεξουαλικές πράξεις που αφορούσαν κι ένα πούρο (!). Η Τριπ κατέγραφε κάθε συνομιλία. Όταν έμαθε για την έρευνα του Κένεθ Στάρ, αποφάσισε να γίνει χρήσιμη, διοχετεύοντας όλες τις κασέτες που είχε στην κατοχή της, στην αμερικάνικη δικαιοσύνη. Στις 26 Ιανουαρίου 1998, ο Κλίντον αρνούνταν τα πάντα για την Λεβίνσκι, σε μια κατάθεση που παρακολουθούσε όλη η Αμερική από την τηλεόραση. Στους μήνες που ακολούθησαν, το μπλε φόρεμα είχε επίσης τεθεί στη διάθεση της έρευνας DNA και είχαν εντοπιστεί ίχνη γενετικού υλικού του Μπιλ Κλίντον. Η αναφορά του Κένεθ Σταρ, με έκταση 400 σελίδων, ένα έργο που κράτησε τέσσερα χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, παρουσιάστηκε στην επιτροπή δικαιοσύνης του Κογκρέσου, ενώ ανέβηκε και στο Ίντερνετ (!), και έγινε αμέσως, το αρχείο κειμένου με τις περισσότερες αναγνώσεις στην ιστορία του αμερικάνικου Ίντερνετ.

Μεταξύ άλλων, η αναφορά του Κένεθ Σταρ περιλάμβανε τα εξής συμπεράσματα:

Ο Πρόεδρος Κλίντον διέπραξε ψευδορκία, όταν αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική σχέση, σεξουαλική επαφή ή σεξουαλικές σχέσεις με τη Μόνικα Λεβίνσκι. Στην πολιτική του κατάθεση, για να υποστηρίξει την ψευδή δήλωσή του σχετικά με τη σεξουαλική σχέση, ο Πρόεδρος Κλίντον είπε επίσης ψέματα υπό όρκο. λέγοντας ότι ήταν μόνος με τη Μόνικα Λεβίνσκι, αλλά και για τα πολλά δώρα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους. Κατά την υπόθεση Τζόουνς, ο Πρόεδρος παρεμπόδισε τη δικαιοσύνη, σε συννενόηση με την Μόνικα Λεβίνσκι Ο Πρόεδρος Κλίντον επιδίωξε να παρεμποδίσει τη δικαιοσύνη, βοηθώντας τη Μόνικα Λεβίνσκι να βρει δουλειά στη Νέα Υόρκη σε μια χρονική περίοδο που αυτή θα μπορούσε να είναι μάρτυρας κατηγορίας υπόθεση Τζόουνς. Ο Πρόεδρος Κλίντον επιδίωξε να παρεμποδίσει τη δικαιοσύνη κατά τη διάρκεια της έρευνας της μεγάλης κριτικής επιτροπής αρνούμενος να καταθέσει για επτά μήνες και λέγοντας ψέματα σε ανώτερους βοηθούς του Λευκού Οίκου, γνωρίζοντας ότι αυτοί θα μετέφεραν τις ψευδείς δηλώσεις του Προέδρου στην επιτροπή ανακρίσεων. Ο Πρόεδρος Κλίντον κακοποίησε την συνταγματική του εξουσία λέγοντας ψέμματα στο Κονγκρέσο και παρεμποδίζοντας σχετικές έρευνες και ανακρίσεις.

Τελικά;

Ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη. Η ποινή που του επιβλήθηκε, ήταν η στέρηση της ιδιότητας του ως δικηγόρου για πέντε χρόνια. Με την Πόλα Τζόουνς προέβη σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, δίνοντας της το ποσό των 850.000 δολαρίων, για να αποσύρει τη μήνυση της. Ο Μπιλ Κλίντον παραδέχτηκε, έκ των υστέρων, πως είχε συνευρεθεί ερωτικά με την Μόνικα Λεβίνσκι, τονίζοντας με τρόπο κωμικοτραγικό το αν και κατά πόσο συμμετείχε, λέγοντας «μου έκαναν ερωτικές πράξεις, εγώ δεν προκάλεσα κάποια ερωτική πράξη, η δεν πρωταγωνίστησα».

(σατιρικό video της εκπομπής ΑΜΑΝ για τη Μόνικα Λεβίνσκι)

Η Μόνικα Λεβίνσκι σήμερα;

Λίγοι θυμούνται το θάρρος της να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου αυτοπροσώπως και να καταθέσει. Από την άλλη, ο Κλίντον κατέθεσε μέσω τηλεφώνου, από κοντινό δωμάτιο. Έγινε το όνομα της μια αφορμή για παρωδίες σε σατιρικές εκπομπές, έγινε το πρόσωπο για αμφιλεγόμενα τηλεοπτικά ρίαλιτι, έγινε ινφλουένσερ (!) κατασκευάζοντας πλεκτές τσάντες με το όνομα της, ενώ συνεργάστηκε ακόμα και με τη σελέμπριτι-διαιτολόγο Τζένι Γκρεγκ. Φιλοξενήθηκε από το Vanity Fair, ως συντάκτρια ενός άρθρου με βιωματικά στοιχεία, με τίτλο "Shame and Survival", συμμετείχε σε ντοκιμαντέρ του National Geographic για τα 90s, με τίτλο 'The Last Great Decade', ενώ δημιούργησε ακόμα και μια εταιρεία παραγωγής, που στηρίζει projects μυθοπλασιάς με φεμινιστικό χαρακτήρα. Πρόσφατα, σε ηλικία 50 ετών πια, η Μόνικα Λεβίνσκι έγινε μοντέλο, και φωτογραφήθηκε με ρούχα του brand Reformation. Η ιστορία της με τον Μπιλ Κλίντον έγινε σειρά μυθοπλασίας στο American Crime Story (2021) του Ράιαν Μέρφι, σε μια εκδοχή της ιστορίας που βασίστηκε σε βιβλίο του δικηγόρου Τζέφρι Τούμπιν, γνωστού για τα όχι και τόσο φεμινιστικά στοιχεία της προσωπικότητας του.

«Νομίζω πως το πρώτο πράγμα που βγήκε έξω από την πόρτα το 1998, ήταν η αλήθεια, και το δεύτερο, τα συμφραζόμενα. Και δεν έχω κανένα ενδοιασμό στο ότι όλες οι γυναίκες εκείνης εποχής, αντιμετωπίστηκαν υπό μια συγκεκριμένη πολιτικοκοινωνική σκοπιά, όλες μας έκοψαν σε κομμάτια και μας μείωσαν με τον πιο σκληρό τρόπο, ώστε να εξυπηρετούμε κάποιο σκοπό, κάποιο συμφέρον, πολιτικό ή κερδοσκοπικό» είχε δηλώσει η Μόνικα Λεβίνσκι, παρακολουθώντας την τηλεοπτική μεταφορά του σκανδάλου που όρισε τη ζωή της, από την ηλικία των 25 ετών κι έπειτα..