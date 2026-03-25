Λευκός Οίκος: Ανοιχτός παραμένει ο δίαυλος επικοινωνίας και οι συνομιλίες με το Ιράν

Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, παρά τις διαψεύσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες από Ιρανούς ηγέτες.

"Οι συνομιλίες συνεχίζονται, είναι παραγωγικές, όπως δήλωσε ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) τη Δευτέρα", δήλωσε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπροσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία διέψευσε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές βρίσκονται σε αδιέξοδο.

H εκπρόσωπος αμφισβήτησε επίσης το περιεχόμενο ενός αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων που κυκλοφόρησε ευρέως στον Τύπο. "Ο Λευκός Οίκος ουδέποτε επιβεβαίωσε το σχέδιο αυτό στο σύνολό του. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που αληθεύουν, αλλά ορισμένα από τα άρθρα που διάβασα δεν τεκμηριώνονται πλήρως", δήλωσε.

Η Λέβιτ δήλωσε επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει ορίσει "χρονοδιάγραμμα" για την επανέναρξη της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Χορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν "πολύ στενά" τον τρόπο διέλευσης των δεξαμενόπλοιων από το Στενό, τόνισε.