Λευκός Οίκος: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον εντός των προσεχών ημερών για να συζητήσει με τον Τραμπ τα ευαίσθητα ζητήματα του προτεινόμενου σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε πει ότι στο προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο που συζητείται με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους έχουν συμπεριληφθεί «σωστά» σημεία, συμπληρώνοντας ότι υπάρχουν ακόμη «ευαίσθητα ζητήματα» που θα συζητήσει ο ίδιος με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Επί του παρόντος, μετά τη Γενεύη, υπάρχουν λιγότερα σημεία, όχι πλέον 28, και πολλά σωστά δεδομένα έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

«Η ομάδα μας έχει ήδη καταθέσει τις απόψεις της επ' αυτού του νέου σχεδίου προτεινόμενων ενεργειών και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση. Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτά σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι.