Λευκός Οίκος: Καταγγέλει «οργανωμένη επίθεση» εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου μετά τη Μινεάπολη

O Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια «οργανωμένη επίθεση» σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τον θάνατο της 37χρονης στη Μινεάπολη από τα πυρά πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης.
«Το θανατηφόρο περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες στη Μινεσότα είναι το αποτέλεσμα ενός επικίνδυνου και ευρύτερου αριστερού κινήματος που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, όπου οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων επιβολής του νόμου δέχονται οργανωμένη επίθεση», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Διαβάστε ακόμα: Οργή στη Μινεάπολη για τον θάνατο της 37χρονης από την ICE: Μητέρα και βραβευμένη ποιήτρια το θύμα
Νωρίτερα ξέσπασαν επεισόδια στη Μινεάπολη, στις ΗΠΑ, μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο Ομοσπονδιακό Κτίριο Whipple, για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Γκουντ την οποία πυροβόλησε και σκότωσε πράκτορας της αστυνομίας μετανάστευσης.
Τουλάχιστον ένας από τους διαδηλωτές συνελήφθη, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με τους ένοπλους αστυνομικούς όπου σύμφωνα με τη Star Tribune της Μινεάπολης έγινε και χρήση χημικών.
Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε ότι τα δημόσια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια σχετικά με τα περιστατικά σε όλη την πόλη.
