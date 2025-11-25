Για «λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν», κάνει λόγο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, αναφορικά με το σχέδιο για την Ουκρανία.

Στη σχετική ανάρτηση στο X αναφέρει: «Την περασμένη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία.

Υπάρχουν μερικές λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών».

Αναφορές ότι η Ουκρανία συμφώνησε

Παράλληλα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη στο CBS News ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας «συμφώνησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία» με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ για να σταματήσει η σχεδόν τετραετής επίθεση της Ρωσίας.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσαν ότι έχει επιτευχθεί κοινή κατανόηση σχετικά με μια πρόταση, με τις λεπτομέρειες να παραμένουν προς διευθέτηση.

Ο Ουμέροφ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μπορούσε να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον πριν από το τέλος Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία.

Το CBS News ήταν το πρώτο που ανέφερε την Κυριακή ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας είχαν συζητήσει προηγουμένως μια πιθανή επίσκεψη του Ζελένσκι στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News. «Υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Μιλώντας νωρίτερα την Τρίτη, ο βετεράνος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, ενώ η Ρωσία «εκτιμά τη θέση των ΗΠΑ, οι οποίες αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης», η Μόσχα «ενεργεί επαγγελματικά, χωρίς να διαρρέει πληροφορίες πριν από την επίτευξη επίσημων συμφωνιών».

«Η Ρωσία αναμένει από τις ΗΠΑ να την ενημερώσουν για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με την Ουκρανία και την Ευρώπη στο εγγύς μέλλον», συμπλήρωσε ο Λαβρόφ.