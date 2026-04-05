Λευκός Οίκος: Αναφορές για πυροβολισμούς «αναστάτωσαν» τη Μυστική Υπηρεσία – Πού βρισκόταν ο Τραμπ;

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε την Κυριακή (5/4) ότι διερευνά αναφορές για πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στο πάρκο Λαφαγιέτ, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το guardian.com, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και δεν βρέθηκε κανένας ύποπτος μετά από έρευνα στο πάρκο και τη γύρω περιοχή μετά τα μεσάνυχτα, ανέφερε η υπηρεσία σε διαδικτυακή ανάρτηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ περνούσε το Σαββατοκύριακο στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο για το περιστατικό. Οι λειτουργίες του Λευκού Οίκου παρέμειναν κανονικές, αλλά τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή ήταν αυξημένα, σύμφωνα με την Μυστική Υπηρεσία.

Το πάρκο είναι περιφραγμένο εδώ και εβδομάδες, λόγω εργασιών ανακαίνισης.

Η Μυστική Υπηρεσία δήλωσε ότι συνεργάζεται με την αστυνομία της Περιφέρειας της Κολούμπια και την Αστυνομία των Πάρκων των ΗΠΑ.

