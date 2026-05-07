Λευκός Οίκος: Συνάντηση Γουίτκοφ  - Ουμέροφ στο Μαϊάμι για την Ουκρανία

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, ο Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, εντός της εβδομάδας στο Μαϊάμι, σύμφωνα με πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου στον Λευκό Οίκο.

Οι πηγές πάντως δεν έγιναν πιο συγκεκριμένες ούτε για το χρονοδιάγραμμα, ούτε για τους σκοπούς της συνάντησης αυτής. Στο Κίεβο, η συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ως αυτό το στάδιο· έγινε γνωστό μόνο ότι ο κ. Ουμέροφ δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε ακρόαση στο κοινοβούλιο επειδή βρίσκεται σε ταξίδι στο εξωτερικό.

Χθες το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ως αντίποινα εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το υπουργείο Εξωτερικώντης Ρωσίας απευθύνει έκκληση στις αρχές της χώρας σας… να εκλάβουν αυτήν την ανακοίνωση με τη μέγιστη υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση από το Κίεβο του προσωπικού διπλωματικών κι άλλων αντιπροσωπειών σε ενδεχόμενο αναπόφευκτων ανταποδοτικών πληγμάτων στο Κίεβο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Ζαχάροβα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μέσω Telegram.