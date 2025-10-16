«Λευτεριά στην Παλαιστίνη»: Η στιγμή που ακούγονται φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα σε αεροδρόμια της Αμερικής

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Γ@@@ τον Νετανιάχου και τον Τραμπ» ήταν τα μηνύματα που ακούστηκαν μέσω των μεγαφώνων σε τέσσερα αεροδρόμια της Βόρειας Αμερικής — στο Χάρισμπεργκ (ΗΠΑ), την Kelowna, τη Victoria και το Windsor (Καναδάς).
Τα περιστατικά, που αποδίδονται σε κυβερνοεπιθέσεις, προκάλεσαν αναστάτωση στους ταξιδιώτες και οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή των συστημάτων ανακοινώσεων. Οι αρχές τόνισαν ότι τα μηνύματα δεν περιείχαν απειλές, αλλά οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως μετέδωσε το CNN.
Σύμφωνα με το Transport Canada και το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών, πρόκειται για σοβαρή παραβίαση ασφάλειας, εν μέσω αυξανόμενων κυβερνοεπιθέσεων που πλήττουν τον τομέα των αερομεταφορών παγκοσμίως.
