Λίβανος: 51 διασώστες και ιατρικό προσωπικό σκοτώθηκαν από το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου

Πέντε μέλη ιατρικού προσωπικού και 46 διασώστες έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου.

«Ο αριθμός των μαρτύρων στον τομέα της υγείας έχει αυξηθεί σε 51, συμπεριλαμβανομένων 46 διασωστών και πέντε μελών ιατρικού προσωπικού», δήλωσε ο Ρακάν Νασερεντίν σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι εννέα διασώστες σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες στοχοθέτησαν επίσης εννέα νοσοκομεία στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τέσσερις από τους διασώστες που σκοτώθηκαν σήμερα ανήκαν στην Ισλαμική Αρχή Υγείας, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, ενώ οι άλλοι πέντε ήταν μέλη των Προσκόπων Αλ Ρισάλα, μια λιβανέζικη οργάνωση προσκόπων, η οποία συνδέεται στενά με το σιιτικό κόμμα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ.

Όλοι εκτελούσαν αποστολές διάσωσης όταν έγιναν στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό. Συνολικά, το υπουργείο έχει καταγράψει 75 επιθέσεις εναντίον υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και υγείας από τις 2 Μαρτίου, δήλωσε ο Νασερεντίν.