Λίβανος: Δημοσιογράφοι παγιδευμένοι από τον IDF - Απέτρεψαν τον Ερυθρό Σταυρό οι Ισραηλινοί

Δύο δημοσιογράφοι της λιβανέζικης εφημερίδας «al-Akhbar» παγιδεύτηκαν στον νότιο Λίβανο εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων, οι οποίες δεν σταμάτησαν ούτε κατά τις προσπάθειες διάσωσης από τον Ερυθρό Σταυρό.

Οι δημοσιογράφοι Αμάλ Χαλίλ και Ζεϊνάμπ Φαράτζ βρισκόταν στον τόπο μιας προηγούμενης επίθεσης εναντίον αυτοκινήτου στην πόλη Ατ-Τίρι, στον νότιο Λίβανο και εγκλωβίστηκαν σε σπίτι την ώρα σημειώθηκαν περαιτέρω ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή.

Όπως ανέφερε η απεσταλμένη της ΕΡΤ στον Λίβανο, μάλιστα η Αμάλ Χαλίλ, παραμένει κάτω από τα συντρίμμια ενός σπιτιού.

Ακόμα «αναφορές στο λιβανέζικο Τύπο υποστηρίζουν ότι ο ισραηλινός στρατός δεν επέτρεψε τον Ερυθρό Σταυρό να απεγκλωβίσει τη γυναίκα και μάλιστα η διεθνής οργάνωση Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα κάνει έκκληση προς τον ισραηλινό στρατό να αφήσει τις δυνάμεις υγείας να μπορέσουν να βοηθήσουν και να διασώσουν τη γυναίκα της οποίας η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο».