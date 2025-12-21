Λίβανος: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από απρόκλητα πλήγματα του Ισραήλ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ ο ισραηλινός στρατός λέει ότι στόχευσε μέλη της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να εξαπολύει τακτικά πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας ότι στόχος του είναι το σιιτικό κίνημα που στηρίζεται από το Ιράν, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που εφαρμόστηκε στις 27 Νοεμβρίου 2024.

Το Ισραήλ διατηρεί παράλληλα δυνάμεις σε πέντε θέσεις του νοτίου Λιβάνου τις οποίες θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Ισραήλ: Συνεχίζει τις εχθρότητες προς τον Λίβανο

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, χτυπήθηκαν ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι στην πόλη Γιάτερ, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αρχικά ότι «έπληξε έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στη ζώνη του Γιάτερ» και πρόσθεσε λίγο αργότερα ότι «έπληξε έναν άλλον τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» στην ίδια ζώνη.

Σήμερα εξάλλου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι στρατιώτες ανακάλυψαν και διέλυσαν «έναν ισραηλινό κατασκοπευτικό μηχανισμό» στο Γιαρούν, μια άλλη κοινότητα κοντά στα σύνορα.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, ο Λίβανος έχει δεσμευτεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να διαλύσει μέχρι τα τέλη του έτους όλες τις στρατιωτικές υποδομές της μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, 30 χιλιόμετρα βορειότερα.

Το Ισραήλ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του ισραηλινού στρατού και κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται. Η οργάνωση απορρίπτει τις εκκλήσεις να καταθέσει τα όπλα.