Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από ισραηλινή επίθεση με drone

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα (11/09) σε επίθεση με ισραηλινό drone στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ εξαπολύει τακτικά πλήγματα δηλώνοντας ότι στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

«Εχθρικό ισραηλινό drone στοχοποίησε μια μοτοσικλέτα στον δρόμο Αΐν Μπαάλ-Μπαζουρίγιε, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση έγινε στην περιοχή της Τύρου.

Παρά την κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 27 Νοεμβρίου 2024 ύστερα από ένα έτος συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, εκ των οποίων δύο μήνες ανοικτού πολέμου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πλήττει τη γειτονική χώρα, δηλώνοντας ότι θέτει ως στόχο τοποθεσίες και μέλη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Έχοντας βγει πολύ αποδυναμωμένη από τη σύγκρουση, η οργάνωση δεν έχει προχωρήσει σε αντίποινα.