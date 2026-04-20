Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ετοιμάζει αντεπίθεση κατά του Ισραήλ στα κατεχόμενα - «Δεν θα αφοπλιστούμε»

Η λιβανική Χεζμπολάχ δήλωσε ότι θα επελάσει εντός της παράνομης "κίτρινης γραμμής" που έχει οριοθετήσει το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, κατόπιν της εισβολής που ξεκίνησε στο γειτονικό κράτος, με στόχο την ανάπτυξη του επεκτατικού του σχεδίου.

Τώρα, η σιιτική οργάνωση διακοινώνει ότι κανείς δεν θα μπορέσει να αφοπλίσει το φιλοϊρανικό κίνημα, σύμφωνα με έναν από τους βουλευτές της, όπως μεταφέρει και το ΑΜΠΕ.

«Αυτή την κίτρινη γραμμή, θα την παραβιάσουμε με την αντίσταση, επικαλούμενοι το νόμιμο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και τη χώρα μας», δήλωσε ο Χασάν Φαρντάλα σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο προσθέτοντας: «Κανείς στον Λίβανο ή στο εξωτερικό» δεν θα μπορέσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Χεζμπολάχ: Κάλεσμα στην κυβέρνηση να πάψει τις επαφές με Ισραήλ

Παράλληλα, ο Φαρντάλα σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το φιλοϊρανικό κίνημα θέλει να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός.

"Είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου, του προέδρου και της κυβέρνησης να εγκαταλείψουν την οδό των απευθείας διαπραγματεύσεων και να επανέλθουν σε μια εθνική συναίνεση για να αποφασιστεί η καλύτερη επιλογή", δήλωσε.