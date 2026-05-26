Μενού

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ χτύπησε με drone στρατόπεδα στο βόρειο Ισραήλ

Με σειρά ανακοινώσεών του, το σιιτικό κίνημα της Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για μπαράζ επιθέσεων στο βόρειο Ισραήλ.

Reader symbol
Newsroom
hezzbollah
Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε το βράδυ χθες Δευτέρα ότι εξαπέλυσε αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον τριών στρατοπέδων και στρατιωτικής θέσης στο βόρειο Ισραήλ, «σε ανταπόδοση για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από τον ισραηλινό στρατό - μερικές ώρες αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως διέταξε να «ενταθούν» οι επιχειρήσεις στον Λίβανο, υποσχόμενος ότι «θα συντρίψουμε» τη σιιτική παράταξη.

Με σειρά ανακοινώσεών του, το κίνημα ανέλαβε την ευθύνη για τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο στρατόπεδο Σομέρα, επιθέσεις εναντίον άλλων δύο στρατιωτικών μονάδων στο βόρειο Ισραήλ, καθώς και εναντίον στρατιωτικής θέσης στη Μισγκάβ Αμ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ