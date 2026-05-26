Λίβανος: Η Χεζμπολάχ χτύπησε με drone στρατόπεδα στο βόρειο Ισραήλ

Το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε το βράδυ χθες Δευτέρα ότι εξαπέλυσε αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον τριών στρατοπέδων και στρατιωτικής θέσης στο βόρειο Ισραήλ, «σε ανταπόδοση για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από τον ισραηλινό στρατό - μερικές ώρες αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως διέταξε να «ενταθούν» οι επιχειρήσεις στον Λίβανο, υποσχόμενος ότι «θα συντρίψουμε» τη σιιτική παράταξη.

Με σειρά ανακοινώσεών του, το κίνημα ανέλαβε την ευθύνη για τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο στρατόπεδο Σομέρα, επιθέσεις εναντίον άλλων δύο στρατιωτικών μονάδων στο βόρειο Ισραήλ, καθώς και εναντίον στρατιωτικής θέσης στη Μισγκάβ Αμ.