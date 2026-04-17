Η Χεζμπολάχ κάλεσε το βράδυ της Πέμπτης τους Λιβανέζους να καθυστερήσουν την επιστροφή τους στις περιοχές που στοχοποιούνται από το Ισραήλ μέχρι να τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ακριβώς τα μεσάνυχτα.

«Απέναντι σε έναν ύπουλο εχθρό που έχει συνηθίσει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες, σας καλούμε να έχετε υπομονή και να μην μεταβείτε στις περιοχές του νότου που στοχοποιούνται, στη Μπεκάα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, έως ότου η κατάσταση ξεκαθαρίσει πλήρως», δήλωσε το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα σε ανακοίνωση.

Η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, συνέστησε επίσης στους πολίτες να περιμένουν «να βεβαιωθούν ότι η εκεχειρία ανακοινώθηκε επίσημα και τέθηκε σε ισχύ», καλώντας τους να «περιμένουν το πρωί» προτού να βγουν στους δρόμους.

Την ίδια ώρα, το Ιράν χαιρετίζει την συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, εκτιμώντας πως εντάσσεται στο πλαίσιο της τρέχουσας εκεχειρίας, διάρκειας δύο εβδομάδων, μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ «χαιρέτισε την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν», σύμφωνα με το κανάλι του IRNA στην πλατφόρμα Telegram.