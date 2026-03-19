Λίβανος: Η στιγμή που ισραηλινός πύραυλος τραυματίζει δημοσιογράφο - Η αντίδραση της Ζαχάροβα

Ένα συγκλονιστικό βίντεο έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, καθώς καταγράφει τη στιγμή που πύραυλος πέφτει δίπλα σε δημοσιογράφο Ρωσικού σταθμού.
Ο πολεμικός ανταποκριτής του Russia Today φαίνεται στο βίντεο να βρίσκεται στο Λίβανο και την στιγμή που μεταδίδει το ρεπορτάζ, ένας πύραυλος από το Ισραήλ πέφτει ακριβώς πίσω του.
Σύμφωνα με το μέσο, ο επικεφαλής του γραφείου του τηλεοπτικού καναλιού στο Λίβανο, Στηβ Σουίνι και ο εικονολήπτης της ομάδας του τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις τους.
Σάλος για τον δημοσιογράφο: Οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, όπως επισημαίνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, είπε ότι «η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών».
«Αυτή η επίθεση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία», πρόσθεσε.
