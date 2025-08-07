Λίβανος: Το Ιράν θα στηρίξει τη Χεζμπολάχ ενάντια στο σχέδιο αφοπλισμού της

Το Ιράν θα υποστηρίξει οποιαδήποτε απόφαση πάρει η Χεζμπολάχ, το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου που είναι προσκείμενο στην Τεχεράνη, σε αντίδραση στο σχέδιο αφοπλισμού της που έχει πλέον υιοθετηθεί από τη λιβανική κυβέρνηση, δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Κάθε απόφαση για το ζήτημα του αφοπλισμού επαφίεται σε τελευταία ανάλυση στην ίδια τη Χεζμπολάχ. Θα την υποστηρίξουμε από μακριά, όμως δεν επεμβαίνουμε στις αποφάσεις της», τόνισε ο κ. Αραγτσί κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Παράλληλα, ξημερώματα Πέμπτης, μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιθέσεις στον νότιο Λίβανο παρά την εκεχειρία που είναι σε ισχύ.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι IDF έβαλαν στο στόχαστρό τους τα χωριά Ανατολικό Ζαουτάρ και Ντέιρ Σιριάνε. Με βάση την ίδια πηγή, ο βομβαρδισμός είναι ιδιαίτερα πυκνός στο δεύτερο χωριό.

Σύμφωνα με το Al Manar TV, κανάλι που σχετίζεται με τη Χεζμπολάχ, τρεις ισραηλινοί πύραυλοι χτύπησαν μία τοποθεσία στο συγκεκριμένο χωριό.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Jadeed TV μετέδωσε ότι τα ασθενοφόρα προσπαθούν να φτάσουν στην περιοχή, ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται.