Λίβανος: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να βομβαρδίσει ξανά τη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη διαταγή στον πληθυσμό να απομακρυνθεί εσπευσμένα από συνοικία της Βηρυτού την οποία ετοιμάζεται να βομβαρδίσει διότι κατ’ αυτόν το κτίριο που θα γίνει στόχος «συνδέεται» με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Η προειδοποίηση αυτή —τη διατύπωσε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιχάι Αντραΐ— καταγράφεται μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών χθες Τετάρτη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ιδίως με «άμεσες» συγκρούσεις στη Χιάμ, στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το κίνημα.

Νωρίτερα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε δύο ισραηλινά πλήγματα κοντά στη Βηρυτό, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά), οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε οδικό άξονα προς το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει μέσω Telegram πως ο στόχος των επιδρομών που εξαπέλυσε κοντά στη Βηρυτό ήταν «τρομοκράτες» της Χεζμπολάχ.