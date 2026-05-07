Λίβανος: Το Ισραήλ σφυροκόπησε ξανά από αέρος τη Βηρυτό

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν χθες Τετάρτη το βράδυ αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου και του Γερμανικού Πρακτορείου σε αυτό το τελευταίο.

Παράλληλα, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, καθώς οι επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός η οποία υποτίθεται πως τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.

Βομβαρδισμός στη Σαξάκια, μεταξύ της Σιδώνας και της Τύρου, στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 33, συμπεριλαμβανομένων 6 παιδιών.

Στη νότια Βηρυτό, «ο Μάλεκ Μπάλουτ, επικεφαλής των επιχειρήσεων της δύναμης αλ Ραντουάν», επίλεκτης μονάδας του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις πηγές του AFP και του dpa.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι διεξήχθη βομβαρδισμός με σκοπό να «εξαλειφθεί ο διοικητής» της μονάδας αυτής, χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητά του, σε ανακοίνωσή του από κοινού με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Ο βομβαρδισμός διεξήχθη στη συνοικία Γομπάιρι, στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, προπύργιο του σιιτικού κινήματος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Υψωνόταν καπνός από τη συνοικία που χτυπήθηκε, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που είδαν επίσης κόσμο να φεύγει μεταφέροντας υπάρχοντά του. Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 10 «ισχυρές» βόμβες.

Πολλοί πολίτες του Λιβάνου είχαν ήδη εγκαταλείψει τον τομέα αυτόν της πρωτεύουσας αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες τη 2η Μαρτίου. Επικριτές της Χεζμπολάχ την κατηγορούν πως έσυρε τη χώρα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του Ισραήλ εκείνη την ημέρα, σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με πηγή του AFP στα λιβανικά σώματα ασφαλείας, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, βομβαρδίστηκε διαμέρισμα όπου γινόταν συνάντηση στελεχών της δύναμης Ραντουάν.

Σύμφωνα με πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση Νετανιάχου, οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν πριν από τον βομβαρδισμό και ενέκριναν την επιχείρηση.

Από την 8η Απριλίου, όταν η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο σκοτώνοντας πάνω από 350 ανθρώπους, η Βηρυτός και τα προάστιά της δεν είχαν γίνει στόχος-μέχρι χθες.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε δυνάμεις και οχήματα του στρατού του Ισραήλ σε παραμεθόριες τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο, σε αντίποινα όπως τόνισε για «παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τον ισραηλινό εχθρό».

Κάνοντας λόγο περί όρων της ανακωχής, όπως δημοσιοποιήθηκαν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου λέει πως ο ισραηλινός στρατός διατηρεί το «δικαίωμα» να στοχοποιεί το σιιτικό κίνημα για να εμποδίζει τη διάπραξη επιθέσεων, «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή σε εξέλιξη». Η Χεζμπολάχ αμφισβητεί την ισραηλινή θέση.

«Θα αδράχνουμε κάθε ευκαιρία για να βαθαίνουμε την εξάρθρωση της Χεζμπολάχ και να συνεχίσουμε να την αποδυναμώνουμε», διεμήνυσε ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, ο υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, που πήγε να επισκεφθεί ισραηλινούς στρατιώτες ανεπτυγμένους στον νότιο Λίβανο.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 2.700 ανθρώπους κι έχουν μετατρέψει πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους σε εξαναγκαστικά εκτοπισμένους από τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

Την ίδια περίοδο έχουν σκοτωθεί 17 ισραηλινοί στρατιωτικοί στη λιβανική επικράτεια και πολιτικός υπάλληλος στρατού του Ισραήλ.

Αφότου ξανάρχισε ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) «έχει επαληθεύσει 152 επιθέσεις εναντίον δομών υγείας» στον Λίβανο, που είχαν απολογισμό «103 νεκρούς και 241 τραυματίες», σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Οι επιθέσεις αυτές οδήγησαν στο κλείσιμο τριών νοσοκομείων και 41 πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας και προκάλεσαν ζημιές σε άλλα 16 νοσοκομεία», τόνισε μέσω X.