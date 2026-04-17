Λίβανος: Με σφοδρά πυρά η έναρξη της... κατάπαυσης του πυρός

Σφοδρά πυρά στον νότιο τομέα της Βηρυτού τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ.

Ισραηλινός στρατός στα σύνορα με το Λίβανο | AP Photo
Ακούστηκαν σφοδρά, συνεχή πυρά στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, τα μεσάνυχτα (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν επίσης λόγο για «πυρά» κατά την έναρξη της ανακωχής δέκα ημερών, που ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νότιος τομέας της Βηρυτού, που θεωρείται οχυρό του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, προσκείμενου στο Ιράν, υπέστη τα βαρύτερα πλήγματα από τους βομβαρδισμούς της ισραηλινής αεροπορίας αφότου ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου.

