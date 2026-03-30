Λίβανος: Οργή σε Γαλλία και Ιταλία για την επίθεση εναντιον κυανόκρανων

«Σήμερα το απόγευμα είχα τηλεφωνική συνομιλία με τη Γάλλίδα ομόλογό μου Βοτρέν, με την οποία συμμεριζόμαστε την στρατηγική σημασία της αποστολής UNIFIL», υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Το να πλήττονται οι αποστολές των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να γίνει ανεκτό και ούτε αποδεκτό, σε καμία περίπτωση. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις βρίσκονται στον Λίβανο για να εγγυηθούν την ειρήνη», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, «όποιος πλήττει κυανόκρανους δεν πλήττει μεμονωμένες στρατιωτικές αποστολές. Πλήττει τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της και τις αρχές που εγγυώνται την συνύπαρξη των κρατών».

Την ίδια ώρα, η Γαλλία ζήτησε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά τα «εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά» εναντίον μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η Γαλλία καταδικάζει απερίφραστα» τις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε τρία μέλη της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL στα αγγλικά, FINUL στα γαλλικά) σε διάστημα 24 ωρών, αναφέρει ο γάλλος ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Τέτοιες επιθέσεις κοντά σε θέσεις ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και αδικαιολόγητες» υπογραμμίζει ο Μπαρό, συμπληρώνοντας πως η Γαλλία αξιώνει την «πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν αυτές οι τραγωδίες».