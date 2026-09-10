Λίβανος: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ από την ανατίναξη των υπόγειων σηράγγων της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών καταγράφηκε σήμερα στον νότιο Λίβανο από το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι ανατίναξε υπόγειες σήραγγες του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Η έκρηξη αυτή έγινε αισθητή από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στον Λίβανο, ενώ εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας έδειχναν μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό.

Το Ισραήλ κατέστρεψε σήμερα υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

מצורף תיעוד מהשמדת התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר https://t.co/GDHpR984An — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 10, 2026

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν το βράδυ ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή αυτή.

"Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο", ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.

"Πρόκειται για μια στρατηγική τρομοκρατική υποδομή που κατασκευάστηκε σε διάστημα δύο δεκαετιών, με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό", πρόσθεσαν.

הבטחנו וקיימנו. המחבלים חוסלו ומנהרות עלי טאהר הושמדו. כל הכבוד לצה"ל 🇮🇱 https://t.co/yd9n4KjqGH — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 10, 2026

Στον Λίβανο, το επίσημο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI στα γαλλικά, NNA στα αγγλικά) μετέδωσε ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επιχείρηση ανατίναξης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ύψωμα Άλι Τάχερ στη Ναμπατίγια.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκε τις δονήσεις προτού ακούσει μια ισχυρή έκρηξη, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι τα ωστικά κύματα έφτασαν στη νότια πόλη της Σιδώνας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα.

"Ένα κεντρικό συγκρότημα διοίκησης που ανήκε στη μονάδα Μπαντρ της Χεζμπολάχ βρισκόταν μέσα σε αυτές τις υπόγειες υποδομές, που περιελάμβαναν αίθουσες αποθήκευσης όπλων και διαμερίσματα που επέτρεπαν στους τρομοκράτες να κάνουν τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και να παραμένουν κάτω από τη γη για μεγάλες περιόδους", διευκρίνισε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή για να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της.