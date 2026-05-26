Λίβανος: Σφυροκόπημα δίχως έλεος από το Ισραήλ – Νέοι βομβαρδισμοί

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν χθες Δευτέρα τα πλήγματά τους στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαμηνύει πως ο στρατός του θα «εντείνει» την επίθεση στη γειτονική χώρα για να «συντρίψει» τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από τη 17η Απριλίου.

Αεροπορικές επιδρομές έβαλαν στο στόχαστρο κοινότητες στις περιφέρειες της Τύρου και της Ναμπάτιας, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το βράδυ, η ισραηλινή αεροπορία συνέχισε πλήττοντας τον ανατολικό Λίβανο, πάντα κατά το ANI. «Οκτώ βομβαρδισμοί στοχοποίησαν τη Μασγάρα, στη δυτική Μπεκάα, δημιουργώντας ζώνη πυρός γύρω από την κοινότητα», τόνισε.

Δεκάδες επιδρομές σημειώθηκαν σε πόλεις και χωριά του νοτίου Λιβάνου, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, που επέβαιναν σε δυο οχήματα και σε μοτοσικλέτα, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ δημοσιοποίησε διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων δέκα και πλέον κοινοτήτων, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στις περιφέρειες Τζαζίν και Ναμπάτια, κι άλλες που αφορούσαν την Τύρο και τα περίχωρά της, συμπεριλαμβανομένου καταυλισμού παλαιστινίων προσφύγων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τις 22:30 ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», έπληξε «πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ», χρησιμοποιώντας «περίπου 85 όπλα» σε «διάφορες περιοχές του Λιβάνου» προκειμένου «να εξαλείψει απειλές».

Ακόμη, ανέφερε ότι «εξάλειψε τρομοκράτες της Χεζμπολάχ που επιχειρούσαν με μοτοσικλέτες».

Οι επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3.185 ανθρώπους από την έναρξη του νέου πολέμου, τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποιήθηκε χθες και πρόσθεσε 34 θανάτους στο σύνολο μέσα σε μια μέρα.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι υπαξιωματικός του σκοτώθηκε «σε μάχη» στον νότιο Λίβανο, με τις απώλειες στις τάξεις του να φτάνουν τις 23 το διάστημα αυτό.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στο λιβανικό έδαφος και για πλήγμα εναντίον «συγκέντρωσης στρατιωτών» σε κοινότητα του βόρειου Ισραήλ «με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα».

«Θα συντρίψουμε» τη Χεζμπολάχ

«Δεν επιβραδύνουμε, απεναντίας, ζήτησα να επιταχύνουμε», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Telegram. «Θα εντείνουμε τα πλήγματα, θα εντείνουμε την ισχύ (τους), και θα συντρίψουμε» τη Χεζμπολάχ, διεμήνυσε.

«Για κάθε drone με εκρηκτικά πρέπει να πέφτουν δέκα κτίρια στη Βηρυτό», είπε από την πλευρά του ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Χθες στο τέλος της ημέρας κάτοικοι έφευγαν από τη νότια Βηρυτό, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Στον κυριότερο οδικό άξονα, δεκάδες αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες έφευγαν, ενώ ο δρόμος ήταν άδειος στην αντίστροφη κατεύθυνση.

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, άλλος βαρόνος της ισραηλινής άκρας δεξιάς, απαίτησε να ξαναρχίσει «εντατικός πόλεμος» και να «καταληφθεί ο έλεγχος» του ποταμού Ζαχράνι, βόρεια από τον Λιτάνι.

Ο ισραηλινός στρατός, που έχει κυριεύσει ζώνη βάθους κάπου 10 χιλιομέτρων στο λιβανικό έδαφος, έλαβε διαταγή να σκοτώσει κάθε μαχητή της Χεζμπολάχ που βρίσκεται στον νότιο Λίβανο, από τα ισραηλινολιβανικά σύνορα ως τον Λιτάνι.

Οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ--που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις--αναμένεται να συνεχίσουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις τους στην Ουάσιγκτον τη 2η και την 3η Ιουνίου, έπειτα από συνάντηση αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεών τους στο αμερικανικό Πεντάγωνο την 29η Μαΐου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζοζέφ Αούν, υπερασπίστηκε χθες την απόφασή του να διαπραγματευτεί με το Ισραήλ, επανεβεβαιώνοντας πως η πλήρης αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο είναι «μη διαπραγματεύσιμη» προϋπόθεση.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ επανέλαβε προχθές Κυριακή το βράδυ την αντίθεση του κινήματος στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ κι απέρριψε τον αφοπλισμό της παράταξης.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τον κατηγόρησε ότι επιδιώκει την «ανατροπή» της κυβέρνησης και θέλει να «ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος».

Η στρατιωτική και ρητορική κλιμάκωση καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να οριστικοποιήσουν τους όρους πιθανής συμφωνίας ειρήνης, παρά τις πελώριες αποκλίσεις, μεταξύ άλλων για την υπόθεση του Λιβάνου - η Τεχεράνη αξιώνει η όποια συμφωνία να εφαρμοστεί σε «όλα» τα μέτωπα.