Λίβανος: Σκοτώθηκε υπαξιωματικός του IDF - Συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις το Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι έφεδρος υπαξιωματικός Αγιάλ Ουριέλ Μπλάνκο έπεσε σε «μάχη» στον νότιο Λίβανο

Στρατιώτες του Ισραήλ
Επιχείρηση του IDF | AP Photos / IDF
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι έφεδρος υπαξιωματικός έπεσε σε «μάχη» στον νότιο Λίβανο, όπου το σιωνιστικό κράτος επιτίθεται για πάνω από έναν μήνα, με πρόφαση τον «πόλεμο» κατά της σιιτικής Χεζμπολάχ.

«Ο αρχιλοχίας Αγιάλ Ουριέλ Μπλάνκο, 30 ετών, οδηγός πυροσβεστικού οχήματος (...) έπεσε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», ανέφερε λακωνικό ανακοινωθέν τους.

Παράλληλα, οι δυνάμεις του IDF αναφέρουν πως έχουν πλήξει πάνω από 150 στόχους της «Χεζμπολάχ», σκοτώνοντας παράλληλα δεκάδες αμάχους τις τελευταίες ώρες.

 

