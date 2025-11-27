Λίβανος: Στόλισαν για τα Χριστούγεννα - Γιορτές ή αφορμή για αντιπαράθεση;

Κάθε χρόνο, οι Λιβανέζοι περιμένουν με ανυπομονησία την χριστουγεννιάτικη εγκατάσταση στο κέντρο της Βηρυτού. Τα φώτα, οι καμάρες και οι στολισμοί μετατρέπουν την πόλη σε σημείο συνάντησης, φωτογραφιών και χαράς. Ωστόσο, η φετινή αποκάλυψη της εγκατάστασης δεν έφερε μόνο χαμόγελα αλλά και έντονες αντιπαραθέσεις.

Οι πολύχρωμες γεωμετρικές κατασκευές, διαφορετικές από τα προηγούμενα χρόνια, προκάλεσαν διχασμό. Κάποιοι τις χαρακτήρισαν καλλιτεχνικά φιλόδοξες και πρωτότυπες, ενώ άλλοι τις συνέκριναν με ισλαμικά μοτίβα ή διακοσμήσεις του Ραμαζανιού, θεωρώντας ότι δεν ταιριάζουν στη χριστιανική γιορτή.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Χρήστες αστειεύτηκαν ότι πρόκειται για «διακόσμηση δύο σε ένα», συνδυάζοντας Χριστούγεννα και Ραμαζάνι.

Άλλοι μίλησαν για «κατάφωρη επίθεση» στη χριστιανική ταυτότητα.

هيدي اسمها زينة اثنين بواحد ،قالوا هات لنوفر ،هيك هيك الميلاد المجيد قريب من شهر رمضان المبارك مندمجهم ببعض، المشكلة الوحيدة انو مش طالع حلو

فتوش على عجة على بلدي.... بعتذر بس نو#لبنان pic.twitter.com/Hk1lqzF586 — carine salameh (@SalamehCarine) November 24, 2025

Υπήρξαν φωνές που υποστήριξαν ότι πολιτικοί παράγοντες μπορεί να ήθελαν να μειώσουν τον χριστιανικό συμβολισμό, κάτι που πολλοί διέψευσαν, τονίζοντας ότι η εγκατάσταση σχεδιάστηκε από την ιδιωτική εταιρεία Aishti.

Κάποιοι παρατήρησαν ότι τα μοτίβα θύμιζαν βιτρό και καμάρες εκκλησιών, ενώ άλλοι είδαν ευρωπαϊκή επιρροή, συνδέοντάς την με την επερχόμενη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

I can't help but to try & find a balanced reading of things... So I'm herein below sharing Christmas season street decorations from 3 different locations other than Beirut.



Are we too harsh on our own? 🤷🏻‍♂️



Montbéliard Valencia

London Beirut pic.twitter.com/71QSRLBbPo — Hani Hassan (@hanihassan26) November 24, 2025

Η δημοσιογράφος Χάλα Τζάμπερ σημείωσε ότι οι διακοσμήσεις είναι εμπνευσμένες από τα Luminarie της Ιταλίας και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, απορρίπτοντας την ιδέα ότι πρόκειται για «διαγραφή» της χριστιανικής γιορτής.

Η ευρύτερη κοινωνικοπολιτική συνθήκη

Η συζήτηση για τα φώτα δεν περιορίστηκε στο αισθητικό πεδίο. Πολλοί χρήστες τόνισαν ότι σε μια χώρα που βομβαρδίζεται από το Ισραήλ, με οικονομική κρίση, ρύπανση και αυξανόμενα ποσοστά καρκίνου, η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τα στολίδια μοιάζει αποπροσανατολιστική.

My TL for the second day in a row. Signing off until everyone realizes how pathetic this “debate” is in a country that is still being bombed by Israhell daily. Walla عيب pic.twitter.com/UjM1qCQPBT — édith (@ineditrice) November 25, 2025

Η Βηρυτός, μια πόλη που κουβαλάει την πολυθρησκευτική της ταυτότητα, γίνεται συχνά καθρέφτης των εντάσεων που διατρέχουν τον Λίβανο. Οι χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις, αντί να λειτουργούν ως γέφυρα ενότητας, μετατράπηκαν σε αφορμή για να αναδειχθούν οι θρησκευτικές και πολιτικές αντιθέσεις.

Η αντιπαράθεση γύρω από τα φώτα της Βηρυτού είναι σύμπτωμα μιας κοινωνίας που ζει υπό πίεση, όπου κάθε σύμβολο γίνεται πεδίο μάχης. Αντί να συζητάμε για το πώς θα ξεπεραστεί η οικονομική ασφυξία, η περιβαλλοντική κρίση και η συνεχιζόμενη πολεμική απειλή, μένουν σε μικρές διαμάχες που διαιωνίζουν τον διχασμό.