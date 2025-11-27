Λίβανος: Στόλισαν για τα Χριστούγεννα - Γιορτές ή αφορμή για αντιπαράθεση;

Κάθε χρόνο, οι Λιβανέζοι περιμένουν με ανυπομονησία την χριστουγεννιάτικη εγκατάσταση στο κέντρο της Βηρυτού. Τα φώτα, οι καμάρες και οι στολισμοί μετατρέπουν την πόλη σε σημείο συνάντησης, φωτογραφιών και χαράς. Ωστόσο, η φετινή αποκάλυψη της εγκατάστασης δεν έφερε μόνο χαμόγελα αλλά και έντονες αντιπαραθέσεις.
Οι πολύχρωμες γεωμετρικές κατασκευές, διαφορετικές από τα προηγούμενα χρόνια, προκάλεσαν διχασμό. Κάποιοι τις χαρακτήρισαν καλλιτεχνικά φιλόδοξες και πρωτότυπες, ενώ άλλοι τις συνέκριναν με ισλαμικά μοτίβα ή διακοσμήσεις του Ραμαζανιού, θεωρώντας ότι δεν ταιριάζουν στη χριστιανική γιορτή.
Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο
Χρήστες αστειεύτηκαν ότι πρόκειται για «διακόσμηση δύο σε ένα», συνδυάζοντας Χριστούγεννα και Ραμαζάνι.
Άλλοι μίλησαν για «κατάφωρη επίθεση» στη χριστιανική ταυτότητα.
Υπήρξαν φωνές που υποστήριξαν ότι πολιτικοί παράγοντες μπορεί να ήθελαν να μειώσουν τον χριστιανικό συμβολισμό, κάτι που πολλοί διέψευσαν, τονίζοντας ότι η εγκατάσταση σχεδιάστηκε από την ιδιωτική εταιρεία Aishti.
Κάποιοι παρατήρησαν ότι τα μοτίβα θύμιζαν βιτρό και καμάρες εκκλησιών, ενώ άλλοι είδαν ευρωπαϊκή επιρροή, συνδέοντάς την με την επερχόμενη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.
Η δημοσιογράφος Χάλα Τζάμπερ σημείωσε ότι οι διακοσμήσεις είναι εμπνευσμένες από τα Luminarie της Ιταλίας και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, απορρίπτοντας την ιδέα ότι πρόκειται για «διαγραφή» της χριστιανικής γιορτής.
Η ευρύτερη κοινωνικοπολιτική συνθήκη
Η συζήτηση για τα φώτα δεν περιορίστηκε στο αισθητικό πεδίο. Πολλοί χρήστες τόνισαν ότι σε μια χώρα που βομβαρδίζεται από το Ισραήλ, με οικονομική κρίση, ρύπανση και αυξανόμενα ποσοστά καρκίνου, η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τα στολίδια μοιάζει αποπροσανατολιστική.
Η Βηρυτός, μια πόλη που κουβαλάει την πολυθρησκευτική της ταυτότητα, γίνεται συχνά καθρέφτης των εντάσεων που διατρέχουν τον Λίβανο. Οι χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις, αντί να λειτουργούν ως γέφυρα ενότητας, μετατράπηκαν σε αφορμή για να αναδειχθούν οι θρησκευτικές και πολιτικές αντιθέσεις.
Η αντιπαράθεση γύρω από τα φώτα της Βηρυτού είναι σύμπτωμα μιας κοινωνίας που ζει υπό πίεση, όπου κάθε σύμβολο γίνεται πεδίο μάχης. Αντί να συζητάμε για το πώς θα ξεπεραστεί η οικονομική ασφυξία, η περιβαλλοντική κρίση και η συνεχιζόμενη πολεμική απειλή, μένουν σε μικρές διαμάχες που διαιωνίζουν τον διχασμό.
- «Χώρα γερόντων» η Ελλάδα μέχρι το 2050: Έκθεση βόμβα για το δημογραφικό
- Μαρίνα Ντογκάνη: Η 21χρονη καλλονή που εντυπωσίασε σε καλλιστεία στην Κίνα
- «Μισό ποτό ρε»: Ατάκες που άφησαν εποχή από τις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη
- «Άλλη έπρεπε να είναι η Μις Υφήλιος»: Η απάντηση διαγωνιζόμενης των καλλιστείων που τρέλανε το X
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.