Λίβανος: Στους 5 οι νεκροί από την ισραηλινή επίθεση σε στέλεχος της Χεζμπολάχ

Το πλήγμα του Ισραήλ σε συνοικία του νότιου τομέα της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε 28, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Η ισραηλινή επίθεση έπληξε κτίριο εννέα ορόφων σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της συνοικίας. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν «ο αρχηγός του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει πως αξιωματούχος της στοχοθετήθηκε από το Ισραήλ

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε σήμερα πως ένα «πρόσωπο της αντίστασης» κατά του Ισραήλ βρέθηκε στο στόχαστρο ενός στοχευμένου ισραηλινού πλήγματος εναντίον του προπυργίου της στα νότια προάστια της Βηρυτού, χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητά του ούτε την κατάσταση της υγείας του.

«Ένας από τους αδελφούς (…) ένα πρόσωπο της αντίστασης», στοχοθετήθηκε, δήλωσε ο Μαχμούτ Κοματί, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, από την περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση, προσθέτοντας πως «τα αποτελέσματα δεν είναι γνωστά». Κατηγόρησε το Ισραήλ, το οποίο επιβεβαίωσε πως επιτέθηκε κατά του αρχηγού του στρατιωτικού επιτελείου της Χαμάς, πως «παραβίασε μια ακόμη κόκκινη γραμμή».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να «παρέμβει αποφασιστικά» προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις του Ισραήλ.

Σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε, ο επικεφαλής του λιβανέζικου κράτους ζήτησε «από τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να παρέμβει με σοβαρότητα και αποφασιστικά προκειμένου να μπει ένα τέλος στις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου».

Στο πλήγμα εναντίον μιας πολυκατοικίας έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.