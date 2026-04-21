Λίβανος: Τα «μαζεύει» το Ισραήλ μετά την καταστροφή αγάλματος του Χριστού

Ο στρατός του Ισραήλ εξωθήθηκε στο να αντικαταστήσει το κατεστραμμένο άγαλμα του Ιησού Χριστού σε περιοχή του νότιου Λιβάνου, το οποίο είχαν βανδαλίσει στρατιώτες του.

Με ανακοίνωσή του διαβεβαιώνει μάλιστα πως δεν πρόκεται να συμβεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον: «Πριν από λίγο καιρό, σε πλήρη συντονισμό με την τοπική κοινότητα του Debel στο νότιο Λίβανο, το κατεστραμμένο άγαλμα αντικαταστάθηκε από στρατεύματα των IDF.

Η Βόρεια Διοίκηση εργάστηκε για τον συντονισμό της αντικατάστασης του αγάλματος από τη στιγμή που έλαβε την αναφορά του περιστατικού. Οι IDF εκφράζουν βαθιά λύπη για το περιστατικό και εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον».

Ισραήλ - Ο εχθρός του εχθρού μου

Το Ισραήλ, και διά στόματος του πρωθυπουργού Νετανιάχου, στο πλαίσιο της αποικιακής εισβολής του στον νότιο Λίβανο, έχει απυθύνει καλέσμτα προς τους χριτιανικούς πληθυσμούς της χώρας, να προβούν σε διασπαστικές ενέργειες και σαμποτάζ κατά των μουσουλμάνων, και μουσουλμάνων υποστηρικτών της σιιτικής Χεζμπολάχ.

Η επικοινωνιακή καμπάνια αυτή «σκοντάφτει» ωστόσο στο γεγονός πως η ισραηλινή κοινωνία είναι εν γένει βαθιά αντιχριστιανική, και ρατσιστική απέναντι στο αλλόθρησκο στοιχείο.

Ο συμβιβασμός ωστόσο με την πιο «κοντινή» αβρααμική θρησκεία προτιμάται από την ισραηλινή διοίκηση, που επιδιώκει να σπείρει ιδεολογικό χάσμα ανάμεσα στους μουσουλμανικούς και χριστιανικούς πληθυσμούς του Λιβάνου.