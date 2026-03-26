Ο Λίβανος θα υποβάλει καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη χώρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός σήμερα Πέμπτη (26/3), καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στο πλαίσιο ενός πολέμου κατά της Χεζμπολάχ.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι θεωρεί τις «ενέργειες και τις δηλώσεις του Ισραήλ, υπό οποιαδήποτε ετικέτα κι αν δοθούν... εξαιρετικά επικίνδυνες, απειλώντας την κυριαρχία του Λιβάνου, την ακεραιότητα της επικράτειάς του και τα δικαιώματα του λαού του».

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε: «Ζητώ από τον Υπουργό Εξωτερικών και Μεταναστών να υποβάλει αμέσως καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με αυτό το θέμα».

Υπενθυμίζεται ότι, μόλις πριν τρεις ημέρες, ο Υπουργός Οικονομικών στο Ισραήλ, μίλησε ανοιχτά για κατοχή στον Λίβανο ζητώντας προσάρτηση εδαφών.

Τα σχόλια του υπουργού Μπεζαλέλ Σμότριτς είναι η πιο απερίφραστη μέχρι τώρα δήλωση από υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο για εισβολή και κατοχή λιβανικού εδάφους σε έναν πόλεμο όπου το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στοχεύει μαχητές της σιιτικής Χεζμπολάχ.