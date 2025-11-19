Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος κοντά στη Σιδώνα, όπως ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν το πλήγμα κοντά στη Σιδώνα, διευκρινίζοντας ότι στόχος της επίθεσης ήταν μέλη της Χαμάς που δραστηριοποιούνταν στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Αΐν αλ Χίλουε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ισραηλινό στρατό, επλήγη εγκατάσταση την οποία μαχητές της Χαμάς χρησιμοποιούσαν ως κέντρο εκπαίδευσης, «προκειμένου να σχεδιάζουν και να εξαπολύουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των IDF και του Κράτους του Ισραήλ».

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι πως σκότωσε δύο διοικητές της Χαμάς στον Λίβανο: έναν στη Σιδώνα τον Μάιο και έναν στην Τρίπολη τον Ιούλιο.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που την 27η Νοεμβρίου 2024 έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοικτού πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις στον Λίβανο. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του στρέφονται ως επί το πλείστον εναντίον της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τις αρχές του Λιβάνου πως δεν κάνουν αρκετά για να αφοπλίσουν το σιιτικό κίνημα.

Η Χαμάς καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Αΐν αλ Χίλουα, κοντά στη Σιδώνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, καταγγέλλοντας παράλληλα πως ο ισραηλινός στρατός ψεύδεται ισχυριζόμενος ότι το παλαιστινιακό κίνημα εκπαίδευε μαχητές του εκεί.

«Οι ισχυρισμοί του ισραηλινού στρατού ότι στην πληγείσα τοποθεσία βρισκόταν ‘κέντρο εκπαίδευσης που ανήκε στο κίνημα’ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ξεκάθαρη συκοφαντία και ψέμα που αποσκοπεί στην αιτιολόγηση της εγκληματικής επίθεσής του και στην υποκίνηση μίσους εναντίον των (προσφυγικών) καταυλισμών και του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς. Υπογραμμίζει ακόμη πως δεν διατηρεί «καμιά στρατιωτική εγκατάσταση σε καταυλισμούς παλαιστινίων προσφύγων στον Λίβανο».

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραηλ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει επίθεση σε κτίριο, αλλά η Χαμάς υποστηρίζει ότι το πλήγμα σημειώθηκε σε «ανοικτό γήπεδο όπου συχνάζουν νέοι από τον καταυλισμό» και ότι «στο στόχαστρο μπήκε ομάδα νέων παρόντων στο γήπεδο τη στιγμή της επίθεσης».