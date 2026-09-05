Λίβανος: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 23 τραυματίες εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων το βράδυ της Παρασκευής στο νότιο και το ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το υπουργείο ανέφερε επιθέσεις σε πέντε τοποθεσίες, στις περιοχές της Τύρου και της Ναμπατία στον νότιο Λίβανο, και στην Μπεκάα στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει πως εξαπέλυσαν επιθέσεις στον νότιο Λίβανο αφότου η Χεζμπολάχ στόχευσε με drone ισραηλινούς στρατιώτες.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι πήρε τον έλεγχο του λόφου Αλί Τάχερ, που χρησίμευε ως στρατηγική θέση στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ και που έχει θέα στη Ναμπατίγια.

Ο στρατός θα ενισχύσει στο εξής εκεί τις θέσεις του για να «εμποδίσει τον εχθρό να ξαναπάρει θέση στην περιοχή», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Οι συγκρούσεις έχουν μειωθεί από τον Ιούνιο, μετά το πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, παράλληλα με τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Οι οικογένειες που επιστρέφουν στη Ναμπατίγια χάρη στην εκεχειρία «είναι αντιμέτωπες με μια γενικευμένη καταστροφή, την απουσία βασικών υπηρεσιών, την έλλειψη ασφάλειας που συνεχίζεται», δήλωσε με αποδοκιμασία ο συντονιστής Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ στον Λίβανο Ιμράν Ρίζα χθες, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά την επίσκεψή του στην περιοχή.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο διεξάγοντας από τις αρχές Μαρτίου πλήγματα στο Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη, προκαλώντας ισραηλινά αντίποινα που μετρούν ήδη περισσότερους από 4.300 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.