Λίβανος: Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε νέο χτύπημα του Ισραήλ

Πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον έναν, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Η επιδρομή αυτή αύξησε σε τουλάχιστον επτά τον αριθμό των νεκρών από την Τρίτη σε ισραηλινές επιθέσεις εν μέσω του νέου κύκλου των απευθείας διαπραγματεύσεων των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ, υπό την αιγίδα αυτής των ΗΠΑ, που διεξάγονται για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες.

Η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για «απευθείας επίθεση» εναντίον «αμάχων» και κατήγγειλε πως «για τρίτη φορά» το Ισραήλ προχώρησε «σε κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, στην οποία, τόνισε, το κίνημα παραμένει «δεσμευμένο ως τώρα».

Ο ισραηλινός στρατός, που κατέχει τμήμα του νοτίου Λιβάνου, ανέφερε ότι στοχοποίησε μέλη του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Σε ανακοινωθέν του που δημοσιοποίησε μέσω Telegram, ανέφερε ότι στρατιώτες του «αναγνώρισαν πέντε τρομοκράτες της Χεζμπολάχ» που «ήγειραν απειλή» γι’ αυτούς, η οποία «εξαλείφθηκε» με αεροπορικά και χερσαία μέσα.

Οι εχθροπραξίες στο μέτωπο του Λιβάνου ξανάρχισαν στις αρχές Μαρτίου, έπειτα από πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ σε υποστήριξη του Ιράν, το οποίο αντιμετώπιζε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου.

Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε εξαπολύοντας εκστρατεία ευρείας κλίμακας αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο και εισβάλλοντας στον νότο. Κατέχει πλέον αυτή που αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας», σε βάθος δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα, με σκοπό, στη θεωρία τουλάχιστον, να προστατεύονται οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ.

«Δεν θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από τον νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει απειλή, δεν αφοπλίζεται», επανέλαβε χθες Πέμπτη στον Τύπο ο Νταβίντ Μένσερ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το «μνημόνιο κατανόησης», η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου, προέβλεπε ρητώς τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου του Λιβάνου.

Πέρα από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ιρανούς, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου διεξάγουν απευθείας συνομιλίες υπό αμερικανική αιγίδα. Ο πέμπτος κύκλος τους άρχισε αυτή την εβδομάδα κι αναμενόταν να ολοκληρωθεί χθες Πέμπτη στην Ουάσιγκτον.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είδε χθες πρόοδο στις συνομιλίες αυτές - τις οποίες απορρίπτει η Χεζμπολάχ.