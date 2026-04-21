Λίβανος: Ζητάει την αποχώρηση του IDF από το έδαφός του - «Δεν πρέπει να ξαναρχίσει ο πόλεμος», λέει ο Μακρόν

Ο Λίβανος αξιώνει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το έδαφός του, καθώς και την επιστροφή των λιβανέζων κρατουμένων και εκτοπισμένων, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Ναουάφ Σαλάμ, ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο Παρίσι, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ανέφερε επίσης ότι η χώρα του θα χρειαστεί «500 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση τους επόμενους έξι μήνες».

Μακρόν: «Δεν πρέπει να ξαναρχίσει ο πόλεμος»

Από την πλευρά του, ο Μακρόν είπε πως το Παρίσι θα βοηθήσει τη Βηρυτό στην προετοιμασία των συνομιλιών με την ισραηλινή πλευρά, παρότι η γαλλική κυβέρνηση δεν εκπροσωπείται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Γαλλία, η οποία έχει ιστορικούς δεσμούς με τον Λίβανο, επεδίωξε να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις συνομιλίες, αλλά συνάντησε αντίσταση τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η εύθραυστη εκεχειρία και να μην δοθεί η αφορμή για να ξαναρχίσει ο πόλεμος, καθώς οι διαφορές των δύο πλευρών δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν «σε λίγες ώρες ή ημέρες».