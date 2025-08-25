Λιβύη: Ο διοικητής των Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαφτάρ

Συνάντηση στη Βεγγάζη με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, διοικητή του Εθνικού Στρατού της ανατολικής Λιβύης, είχε ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, δημοσίευμα του Bloomerg αναφέρει ότι η Ανατολική Λιβύη είναι έτοιμη να επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ πριν από δύο ημέρες τουρκική φρεγάτα είχε δέσει στο λιμάνι στης Βεγγάζης, σε μία «φιλική», όπως αποκλήθηκε, επίσκεψη.

Τουρκικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι Χαλίφα Χαφτάρ και Ιμπραήμ Καλίν συνομίλησαν τόσο για τις διμερείς σχέσεις όσο και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.