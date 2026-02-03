Λήγει εντός ημερών η συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τα πυρηνικά - «Δεν θα υπάρχουν περιορισμοί»

Εντός δύο ημερών λήγει η συμφωνία που έχουν συνάψει ΗΠΑ και Ρωσία σχετικά με τον περιορισμό των πυρηνικών τους όπλων, ονόματι New START.
Αν η Μόσχα και η Ουάσινγκτον δεν καταλήξουν σε κάποιου είδους διμερή συνεννόηση της τελευταίας στιγμής, η ισχύς της συνθήκης, η οποία υπογράφηκε το 2010 από τον αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τον Ρώσο πρόεδρο Ντίμτρι Μεντβέντεφ, θα εκπνεύσει στις 5 Φεβρουαρίου.
Η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα ενός κόσμου χωρίς ελέγχους και περιορισμούς στα πυρηνικά όπλα, αφού εκπνεύσει η ισχύς της συμφωνίας, δήλωσε σήμερα, Τρίτη (03/02), ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ζητήματα ελέγχου των εξοπλισμών, Σεργκέι Ριαμπκόφ.
«Η απουσία απάντησης είναι επίσης απάντηση» δήλωσε από το Πεκίνο ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, αναφερόμενος στην απουσία απάντησης από την Ουάσινγκτον σε ρωσικές προτάσεις για να παραταθούν οι περιορισμοί της New Start.
Η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα όπου οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου δεν θα έχουν όρια, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, δήλωσε ο Ριαμπκόφ.
Ο ίδιος ανέφερε, επίσης, ότι η Ρωσία υποστηρίζει τη θέση της Κίνας στον έλεγχο των εξοπλισμών.
Σχετικά με το Ιράν, ο Ριαμπκόφ δήλωσε πως οι προτάσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν ισοδυναμούν με τελεσίγραφα. Πρόσθεσε πως, αν οι ΗΠΑ στείλουν πολλά συστήματα πυραυλικής άμυνας στη Γροιλανδία, τότε η Ρωσία θα πρέπει να λάβει αντισταθμιστικά μέτρα στη στρατιωτική σφαίρα.
