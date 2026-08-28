Λιοντάρια, ύαινες, και καμήλα: Οι αρχές στο Μεξικό βρήκαν «τυχαία» 130 ζώα σε επιχείρηση για λαθρεμπόριο

Οι μεξικανικές αρχές δήλωσαν την Πέμπτη (27/8) ότι διέσωσαν τίγρεις της Βεγγάλης, μανδρίλους, ύαινες, ακόμη και μια καμήλα που βρήκαν... «κατά τύχη» σε κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμων στη βορειοανατολική πολιτεία Ταμαουλίπας, στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Μεταξύ των 135 ζώων που βρέθηκαν σε ένα ράντσο περιλαμβάνονταν επίσης λιοντάρια, βουβάλια, χελώνες σουλκάτα, αράχνες-μαϊμούδες, ιαγουάροι, ένας αμερικανικός βίσονας και ένας πράσινος μακάο.

En un rancho de Tamaulipas, donde las autoridades seguían la pista de una red dedicada al presunto robo y comercialización ilegal de combustible, apareció una escena que parecía sacada de un zoológico privado: tigres de Bengala, jaguares, hienas, leones africanos, monos araña, un… pic.twitter.com/S37L2MlzoM — Excélsior (@Excelsior) August 27, 2026

Τριάντα πέντε από τα ζώα, συμπεριλαμβανομένου του πράσινου μακάο και της χελώνας σουλκάτα, χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα είδη.

Οι μεξικανικές αρχές διασώζουν τακτικά εξωτικά ζώα από περιουσίες που ανήκουν σε πλούσιους εμπόρους ναρκωτικών. Ορισμένα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών είναι γνωστό ότι φιλοξενούν εξωτικές γάτες ως σύμβολα εξουσίας και, περιστασιακά, για να ξεφορτωθούν τους εχθρούς τους. Σύμφωνα με ένα κατηγορητήριο των ΗΠΑ του 2023, ορισμένα θύματα μιας φατρίας του καρτέλ Σιναλόα «τάισαν νεκρές ή ζωντανές τίγρεις».

Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ο στρατός τα βρήκε κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που στόχευε λαθρέμπορους καυσίμων.

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι διέσωσαν πάνω από 130 εξωτικά ζώα κατά τη διάρκεια των επιδρομών